The Help (Duyguların Rengi) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Duyguların Rengi konusu, oyuncuları ve TRT yayın akışı

Duyguların Rengi (The Help), Tate Taylor'un yazıp yönettiği 2011 drama, komedi, biyografi ve siyasi filmdir. Duyguların Rengi ismiyle Türkçe'ye uyarlanan film, izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Bu akşam TRT1 ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Duyguların Rengi (The Help) filmi konusu, oyuncuları ve TRT yayın akışı...

THE HELP (DUYGULARIN RENGİ) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Duyguların Rengi, gizli bir yazı projesi etrafında birbirlerine daha çok yaklaşan 3 farklı kadının dostluk öyküsünü anlatıyor. Eugenia Phelan, bir genç kız olarak iyi eğitim aldığı okuldan mezun olmuştur ve diğer kız arkadaşları gibi evlenip, çocuk yapmak yerine kendine meslek edinmek ister. Bir yazar olmayı kafasına koyan genç kız, ailesinin beklentilerini de boşa çıkartarak yerel bir gazetede küçük bir köşe sahibi olur.

Ev işlerinde püf noktalarını yazdığı bu minik köşe için en yakın arkadaşının hizmetçisi Aibileen'dan yardım ister ve böylece kendisini sıra dışı bir projeye başlarken bulur. Bu gizli projede dokunaklı hikayeler yazmaya başlayınca ona bu ilhamı hizmetçi Aibileen ve aşçılık Minny'nin anlattığı gerçek insan öykülerinden çok etkilenir...

DUYGULARIN RENGİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emma Stone --- Eugenia "Skeeter" Phelan

Lila Rogers --- Young Eugenia "Skeeter" Phelan

Viola Davis --- Aibileen Clark

Bryce Dallas Howard --- Hilly Holbrook

Octavia Spencer --- Minny Jackson

Jessica Chastain --- Celia Foote

Ahna O'Reilly --- Elizabeth Leefolt

Allison Janney --- Charlotte Phelan

Anna Camp --- Jolene French

Chris Lowell --- Stuart Whitworth

Cicely Tyson --- Constantine Bates

Emma and Eleanor Henry --- Mae Mobley Leefolt

Mike Vogel --- Johnny Foote

Sissy Spacek --- Mrs. Walters

Brian Kerwin --- Robert Phelan

Aunjanue Ellis --- Yule May Davis

Leslie Jordan --- Mr. Blackly

Mary Steenburgen --- Elaine Stein

Nelsan Ellis --- Henry, the waiter

David Oyelowo --- Preacher Green

Dana Ivey --- Grace Higginbotham

Ashley Johnson --- Mary Beth Caldwell

24 MAYIS TRT YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yeniden Doğuş

21:00 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları

21:20 Duyguların Rengi (Yabancı Sinema)

00:20 Gönül Dağı

03:10 Kalk Gidelim

04:20 Seksenler

06:10 Kapanış