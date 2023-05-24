The Help (Duyguların Rengi) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Duyguların Rengi konusu, oyuncuları ve TRT yayın akışı

Duyguların Rengi (The Help), Tate Taylor'un yazıp yönettiği 2011 drama, komedi, biyografi ve siyasi filmdir. Duyguların Rengi ismiyle Türkçe'ye uyarlanan film, izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Bu akşam TRT1 ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Duyguların Rengi (The Help) filmi konusu, oyuncuları ve TRT yayın akışı...
Duyguların Rengi, gizli bir yazı projesi etrafında birbirlerine daha çok yaklaşan 3 farklı kadının dostluk öyküsünü anlatıyor. Eugenia Phelan, bir genç kız olarak iyi eğitim aldığı okuldan mezun olmuştur ve diğer kız arkadaşları gibi evlenip, çocuk yapmak yerine kendine meslek edinmek ister. Bir yazar olmayı kafasına koyan genç kız, ailesinin beklentilerini de boşa çıkartarak yerel bir gazetede küçük bir köşe sahibi olur.
Ev işlerinde püf noktalarını yazdığı bu minik köşe için en yakın arkadaşının hizmetçisi Aibileen'dan yardım ister ve böylece kendisini sıra dışı bir projeye başlarken bulur. Bu gizli projede dokunaklı hikayeler yazmaya başlayınca ona bu ilhamı hizmetçi Aibileen ve aşçılık Minny'nin anlattığı gerçek insan öykülerinden çok etkilenir...
Emma Stone --- Eugenia "Skeeter" Phelan
Lila Rogers --- Young Eugenia "Skeeter" Phelan
Viola Davis --- Aibileen Clark
Bryce Dallas Howard --- Hilly Holbrook
Octavia Spencer --- Minny Jackson
Jessica Chastain --- Celia Foote
Ahna O'Reilly --- Elizabeth Leefolt
Allison Janney --- Charlotte Phelan
Anna Camp --- Jolene French
Chris Lowell --- Stuart Whitworth
Cicely Tyson --- Constantine Bates
Emma and Eleanor Henry --- Mae Mobley Leefolt
Mike Vogel --- Johnny Foote
Sissy Spacek --- Mrs. Walters
Brian Kerwin --- Robert Phelan
Aunjanue Ellis --- Yule May Davis
Leslie Jordan --- Mr. Blackly
Mary Steenburgen --- Elaine Stein
Nelsan Ellis --- Henry, the waiter
David Oyelowo --- Preacher Green
Dana Ivey --- Grace Higginbotham
Ashley Johnson --- Mary Beth Caldwell
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yeniden Doğuş
21:00 Cumhurbaşkanı Adayları Propaganda Konuşmaları
21:20 Duyguların Rengi (Yabancı Sinema)
00:20 Gönül Dağı
03:10 Kalk Gidelim
04:20 Seksenler
06:10 Kapanış