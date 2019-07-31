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The Irishman’den beklenen fragman geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 31.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi ustaları bir araya getiren, Martin Scorsese imzalı The Irishman’den ilk fragman gün yüzüne çıktı.

The Irishman’den beklenen fragman geldi

Yılın heyecanla beklenen yapımlarından The Irishman’den nihayet beklenen fragman geldi. Bu sonbaharda Netflix’te yayınlanacak olan film, oyuncu kadrosuyla göz kamaştırıyor. Usta sanatçılar Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'yi bir araya getiren Martin Scorsese imzalı The Irishman, 20. yüzyılın en önemli figürleri ile çalışmış ünlü tetikçi ve İkinci Dünya Savaşı gazisi Frank Sheeran’ın gözünden savaş sonrası Amerika'da organize suç dünyasını anlatıyor. Amerikan tarihinin aydınlatılmamış en büyük gizemlerinden efsanevi sendika patronu Jimmy Hoffa'nın kayboluşunu konu alan film,organize suçun perde arkasında yaşanan çatışmalar, rekabet ve siyasi bağlantılarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

175 milyon dolarlık bütçesiyle ön plana çıkan yapım, Charles Brandt’ın I Heard You Paint Houses kitabından filme uyarlandı. Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese imzalı The Irishman’in senaryosu, Steven Zaillian’ın kaleminden çıkma. Efsane isimler dışında filmin oyuncu kadrosunda Anna Paquin, Joe Pesci, Jesse Plemons, Bobby Cannavale ve Ray Romano gibi isimler yer alıyor.

The Irishman filminin Ekim 2019’da Netflix’te gösterime girmesi bekleniyor.


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The Irishman fragman Robert De Niro Al Pacino Joe Pesci Martin Scorsese

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