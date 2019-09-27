The Irishman'den bir fragman daha geldi

Martin Scorsese'nin en uzun filmi olması beklenen The Irishman'den yeni bir fragman paylaşıldı. Robert De Niro ve Al Pacino başrollü filmin fragmanında, Frank Sheeran ve Jimmy Hoffa davasının detaylarına daha ayrıntılı bakma fırsatı yakalıyoruz.

Usta sanatçılar Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'yi bir araya getiren Martin Scorsese imzalı The Irishman, 20. yüzyılın en önemli figürleri ile çalışmış ünlü tetikçi ve İkinci Dünya Savaşı gazisi Frank Sheeran’ın gözünden savaş sonrası Amerika'da organize suç dünyasını anlatıyor. Amerikan tarihinin aydınlatılmamış en büyük gizemlerinden efsanevi sendika lideri Jimmy Hoffa'nın kayboluşunu konu alan film, organize suçun perde arkasında yaşanan çatışmalar, rekabet ve siyasi bağlantılarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

175 milyon dolarlık bütçesiyle ön plana çıkan yapım, Charles Brandt’ın I Heard You Paint Houses kitabından filme uyarlandı. Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese imzalı The Irishman’in senaryosu, Steven Zaillian’ın kaleminden çıkma. Efsane isimler dışında filmin oyuncu kadrosunda Anna Paquin, Joe Pesci, Jesse Plemons, Bobby Cannavale ve Ray Romano gibi isimler yer alıyor.

The Irishman'in yurt dışındaki sınırlı sayıda gösterimleri 1 Kasım'da gerçekleştirilecek. Netflix'te ise 27 Kasım'da izleyicilerine sunulacak.



