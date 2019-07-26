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The King’den ilk görsel geldi

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SİNEMA TV  | 26.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Timothée Chalamet’in baş rolde yer alacağı The King filminden ilk görsel geldi.

The King’den ilk görsel geldi

Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapacak ve Timothée Chalamet’in baş rolde yer alacağı The King filminden ilk görsel geldi. 2017’nin ses getiren filmleri Ladybird ve Call Me By Your Name’deki performanslarla adını duyuran yetenekli oyuncu Chalamet, Kral V. Henry’i canlandıracak. Chalamet’in yanı sıra, filmde Fransa Prensi olarak Robert Pattinson ve eşi Prenses Catherine rolünde Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp’i izleyeceğiz. Joel Edgerton da kralın en yakın arkadaşı bir alkolik şövalyeyi canlandıracak.

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David Michôd’nun yönetmen koltuğunda olacağı film, erken yaşta tahtın kendisine kalmasıyla ülke yönetiminde söz sahibi olan İngiltere Kralı V. Henry’nin hikayesini anlatacak. Vizyon tarihi belli olmayan film, Netflix üzerinden izlenebilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Timothée Chalamet The King Venedik Film Festivali

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