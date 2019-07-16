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"The King's Man" filminden ilk fragman geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

Ünlü çizgi roman serisinden uyarlanan Kingsman filmlerine bir yenisi daha eklendi. "The King's Man" bu sefer bizi geçmişe götürecek.

"The King's Man" filminden ilk fragman geldi

Mark Millar ve Dave Gibbons’ın çizgi roman serisinden uyarlanan filmlere bir yenisi daha ekleniyor. Sevilen aksiyon serisi Kingsman'in spin-off filmi olan "The King's Man" gizli örgütün kuruluş hikayesini mercek altına alıyor. Diğer filmlerde olduğu gibi bu filmde de Matthew Vaughn’ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin yapımcılığını 20th Century Fox üstleniyor. Serinin ilk filmi 2014 yılında vizyona giren Kingsman: The Secret Service idi. Örgütün sinemadaki macerası 2017 yılında Kingsman: The Golden Circle ile devam etmişti.

"The King's Man"in zengin oyuncu kadrosunda Aaron Taylor Johnson, Matthew Goode, Gemma Arterton, Charles Dance, Daniel Brühl, Rhys Ifans, Djimon Hounsou, Tom Hollander, Stanley Tucci gibi ünlü isimler yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı büyük yıkımı temeline alan casusluk filmi, 20. yüzyılın en ünlü şahsiyetlerinden bazılarına da yer verecek. "The King's Man" filminin ülkemiz için vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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The King's Man

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