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The Last of Us dizisi için yeşil ışık yandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

The Last of Us oyunu televizyona uyarlanıyor. HBO resmi olarak oyunu televizyona uyarlayacağını duyurdu.

The Last of Us dizisi için yeşil ışık yandı

Sevilen oyun The Last of Us, diziye uyarlanıyor. Bir süredir kulaktan kulağa yayılan söylentilerin gerçek olduğu, HBO’nun projeye yeşil ışık yaktığı resmen açıklandı. Aynı adlı video oyunundan uyarlanacak olan dizi, modern uygarlığın yok edilmesinden yirmi yıl sonrasında geçiyor.

THE LAST OF US KONUSU

Sert bir hayatta yaşam mücadelesi veren Joel, 14 yaşındaki Ellie'yi baskıcı bir karantina bölgesinden kaçırmak için görevlendirilir. Küçük bir iş olarak başlayan hikaye, kısa sürede acımasız ve yürek parçalayıcı bir yolculuğa dönüşür, çünkü ikisi de ABD'yi dolaşmak ve hayatta kalmak için birbirlerine güvenmek zorundadır.

Chernobyl'ın yaratıcısı Craig Mazin, oyunun yazarı ve kreatif direktörü Neil Druckmann'la birlikte dizinin yazarlığı ve baş yapımcılığını üstleniyor. 2013 yılında oyun severlerin karşısına çıkan The Last of Us’ın çok sayıda ödülü bulunmakta. Geçtiğimiz haziran ayında The Last of Us Part II yayınlandı. The Last of Us dizisinin yapım takvimi henüz belirsizliğini koruyor.

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