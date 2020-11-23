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  4. Obama çifti dizi işlerini çok sevdi: Trump’ın kirli çamaşırlarını dökecekler

Obama çifti dizi işlerini çok sevdi: Trump’ın kirli çamaşırlarını dökecekler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Donald Trump başkanlığı geçiş döneminde yaşanan karmaşayı konu alan bir kitabın dizi uyarlamasının yapımcılığını üstlendi. Komedi türünde olan dizi, 'yönetim'in kirli bir kelime mi yoksa güvenilir bir kurum mu olduğunu sorgulayacak.

Obama çifti dizi işlerini çok sevdi: Trump’ın kirli çamaşırlarını dökecekler

Barack ve Michelle Obama önceki başkanın yönetimiyle yeni gelen Trump başkanlığı arasındaki geçişte yaşanan kargaşayı anlatan bir kitaptan uyarlanan bir skeç komedi dizisinin yapımını üstlenecek. Obamalar, şirketleri High Ground Productions aracağılıyla, Michael Lewis'in The Fifth Risk isimli kitabında televizyona uyarlanacak The G Word isimli dizinin yapımcılığını üstlendi.

OBAMA ÇİFTİ SUNAR: THE G WORD

Independent'ın haberine göre; The G Word'ün kısmen bir skeç komedisi, kısmen de bir belgesel niteliği taşıyacağı konuşuluyor.

Çekimlerin yeni yılda başlaması planlanan dizi, Trump yönetimindeki kaosu sorgulayacak.

Deadline'ın haberine göre, komedyen Adam Conover'ın dümenine geçeceği dizi, yönetimin kirli bir kelime mi yoksa güvenilir bir kurum mu olduğunu sorgulamayı hedefliyor.

Conover sosyal medya hesabından iddiaları doğrulayarak "Bu haberi nihayet paylaşabiliyor olmaktan çok mutluyum. Federal yönetimi konu alan yeni bir komedi dizisi yaratıyorum. İsmi The G Word ve onu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Lewis'in önceki kitaplarından bir kısmı daha önce beyazperdeye uyarlanmıştı. Bunların arasında ikisi de eleştirmenlerce beğenilen Kazanma Sanatı (Moneyball) ve Büyük Açık (The Big Short) filmleri de yer alıyor.

ABD’nin Eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, 2018 yılında Netflix’le anlaşıp yapımcılığa soyunmuşlardı.

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