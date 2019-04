The Last of Us Part 2’den bugün ilginç bir sızıntı geldi

Sony, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru The Last of Us’ın yeni oyunu olan The Last of Us Part II‘yi tanıtmıştı. PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen The Last of Us Part II’nin 2019 bitmeden çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Bugün ise The Last of Us Part II için ilginç bir sızıntı geldi.

Sony’nin Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı videoda bugün ilginç bir sızıntının olduğu ortaya çıktı. Bir kadının kadranda olduğu bölümde ekranda yer alana HUD ekranı dikkat çekti. The Last of Us Part II’ye ait olduğu söylenen bu ekran, oyunun silah değiştirme bölümüne ait.

İlk olarak bu ekranın başka oyunlara ait olduğu düşünüldüğünden paylaşılmadığı ancak çıkan oyunlarda buna benzer bir ekran olmadığı için bu sızıntının direkt olarak The Last of Us Part II’ye ait olduğu söyleniyor.

PlayStation 4’ün son özel oyunu olacak olan The Last of Us Part II bakalım God of War gibi yılın oyunu olacak mı? Evet bu soru biraz saçma oldu. The Last of Us Part II kesinlikle 2019’un en iyi olacak.

Sanyi USB şarjlı katlanabilir LED el feneri incelemesi