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The Lion King'den ilk uzun fragman

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 11.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

Disney’in gerçek canlıları kullanarak yeniden çektiği The Lion King'in (Aslan Kral) ilk uzun fragmanı yayınlandı.

The Lion King'den ilk uzun fragman

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Aslan Kral The Lion King disney sinema film fragman

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