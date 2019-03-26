The Lord of the Rings Gollum duyuruldu!

2021'de çıkış yapacağı açıklanan oyunla ilgili pek bilgiye sahip değiliz şimdilik. Ancak adından da anlaşılacağı gibi The Lord of the Rings Gollum, Sméagol'un yaşamını anlatacak. Yeni oyunda Sméagol'un sıradan bir Hobbit iken Tek Yüzük ile tanışması ve zamanla Gollum'a dönüşmesi anlatılacak.
Geliştiricilerin Lord of the Rings oyunlarında pek eğilmediği bir karakter olan Gollum'un ana karakter olarak oyunun merkezine konulacak olması kesinlikle heyecan verici. Yeni oyunla ilgili ayrıntıları merakla bekliyoruz.
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