The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinde kimler rol alıyor, ne zaman yayınlanacak? İşte Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili tüm bilgiler

The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisi ile en çok merak edilen soruların başında konusu geliyor. Orijinal üçleme üzerinden ilerlemeyecek olan dizide, The Fellowship of the Ring’in öncesinde yaşananlar ele alınacak. Amazon, Númenor Çağı’nı (İkinci Çağ) izleyeceğimizi attığı tweetlerle doğruladı. Bu da Yüzük Kardeşliği’nden 3 bin 441 yıl geriye gideceğiz demek.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie.