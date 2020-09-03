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The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinde kimler rol alıyor, ne zaman yayınlanacak? İşte Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili tüm bilgiler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

3 serilik epik filmden sonra iddialı bir diziyle ekranlara gelmeye hazırlanan The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisiyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. J.R.R. Tolkien’in fantastik edebiyata armağanı The Lord of the Rings’in (Yüzüklerin Efendisi) dizi uyarlamasıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde. İşte Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosu, konusu, bütçesi ve nerede çekiliyor gibi tüm soruların cevapları...

The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinde kimler rol alıyor, ne zaman yayınlanacak? İşte Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili tüm bilgiler

İçindekiler

  • 'BÜYÜK BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ'
  • YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI
  • YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KONUSU
  • THE LORD OF THE RINGS (YÜZÜKLERİN EFENDİSİ) DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
  • YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİ BÜTÇESİ NE KADAR?
  • YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

J.R.R. Tolkien’in efsane serisi The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) beyazperdeden sonra şimdi de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Game of Thrones’un inanılmaz başarısı sonrası kesenin ağzını açan yapımcıların ilk hedefi uzun zamandır The Lord of the Rİngs (Yüzüklerin Efendisi) uyarlamasıydı. Yapımını Amazon Studios’un üstlendiği uyarlama için platformun rekor bir bütçe ayırdığı biliniyor.

'BÜYÜK BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ'

Dizinin yaratıcı ekibinde yer alan yürütücü yapımcılar J.D. Payne ve Patrick McKay heyecanlarını şu kelimelerle anlatmışlardı: “Kendimizi Shire’dan yola çıkan Frodo gibi hissediyoruz ve büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Umarız bu ömür boyu sürecek maceranın başlangıcıdır. “

Game of Thrones dizisinin hem oyuncu kadrosundan hem de yapım kadrosundan birçok kişinin yer aldığı yapımda Bryan Cogman, Gennifer Hutchinson, Helen Shang, Justin Dohle ve Stephany Folsom gibi isimler yaratıcı ekipte yer alıyor.

McKay ve Payne, senarist ekibi hakkında “Dünyanın dört bir yanından toplanmış bu ekip, beraberce yürüyerek tek başımıza yapabileceğimizden çok daha büyük bir şeyi denemek ve başarmaya çalıştığımız kardeşliğimizdir” diyerek bir başka LOTR göndermesi yapıyor.

Jurassic World: Fallen Kingdom yönetmeni J.A. Bayona, ilk sezonun ilk iki bölümünü yönetecek. Kostüm tasarımcısı Kate Hawley (Edge of Tomorrow, Suicide Squad), prodüksiyon tasarımcısı Rick Heinrichs (Sleepy Hollow, Star Wars: The Last Jedi) ve görsel efekt süpervizörü Jason Smith (Super 8, Avengers) gibi, kamera arkasında son derece deneyimli başka isimler de var. Herkesin merak ettiği konulardan bir diğeri ise rekorlar kırın film serisinin yönetmeni Peter Jackson’ın projede yer alıp almayacağıydı. Konuyla ilgili konuşan Jackson: “Adımın geçmesi gayet normak ama projeyle hiçbir alakam yok” dedi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ OYUNCULARI

Game of Thrones’tan iki isim Robert Aramayo ile Joseph Mawle bu devasa yapımda yerlerini aldı. Ayrıca kadroda Morfydd Clark, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman ve Maxim Baldry yer alıyor. Orijinal üçlemede Gandalf’ı oynayan Ian McKellen, rolünü yeniden canlandırmak ile ilgilendiğini ifade etmişti.

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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ KONUSU

The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisi ile en çok merak edilen soruların başında konusu geliyor. Orijinal üçleme üzerinden ilerlemeyecek olan dizide, The Fellowship of the Ring’in öncesinde yaşananlar ele alınacak. Amazon, Númenor Çağı’nı (İkinci Çağ) izleyeceğimizi attığı tweetlerle doğruladı. Bu da Yüzük Kardeşliği’nden 3 bin 441 yıl geriye gideceğiz demek.

THE LORD OF THE RINGS (YÜZÜKLERİN EFENDİSİ) DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Devasa bütçeli dizi orijinal film üçlemesinde olduğu gibi Yeni Zelanda’da çekiliyor. Hayatın her alanını etkileyen koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle çekimler durmuştu. Ancak, dünyanın geri kalanına nazaran salgının seyri düşük olduğu Yeni Zelanda’da çekimler yeniden başladı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİ BÜTÇESİ NE KADAR?

Amazon Studios, çok sezonluk bir dizi fikriyle yayıncı HarperCollins ve New Line Cinema ile 250 milyon dolarlık bir haklar sözleşmesi imzaladı. Hollywood Reporter, bütçenin televizyon tarihinin en büyüğü olmasının beklendiğini vurgulayarak en az 1 milyar dolar belirlendiğini haberledi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Covid-19 salgını öncesi kulislerde yayın tarihi olarak Aralık 2021 konuşuluyordu. Şu an için hiçbir tarih açıklaması yapılmadı. Öngörülemeyen pandemi koşulları nedeniyle Yüzüklerin Efendisi dizisini ekranlarda ne zaman göreceğimiz henüz bilinmiyor.

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