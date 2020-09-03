The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinde kimler rol alıyor, ne zaman yayınlanacak? İşte Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili tüm bilgiler

J.R.R. Tolkien’in efsane serisi The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) beyazperdeden sonra şimdi de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Game of Thrones’un inanılmaz başarısı sonrası kesenin ağzını açan yapımcıların ilk hedefi uzun zamandır The Lord of the Rİngs (Yüzüklerin Efendisi) uyarlamasıydı. Yapımını Amazon Studios’un üstlendiği uyarlama için platformun rekor bir bütçe ayırdığı biliniyor.

'BÜYÜK BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ'

Dizinin yaratıcı ekibinde yer alan yürütücü yapımcılar J.D. Payne ve Patrick McKay heyecanlarını şu kelimelerle anlatmışlardı: “Kendimizi Shire’dan yola çıkan Frodo gibi hissediyoruz ve büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Umarız bu ömür boyu sürecek maceranın başlangıcıdır. “

Game of Thrones dizisinin hem oyuncu kadrosundan hem de yapım kadrosundan birçok kişinin yer aldığı yapımda Bryan Cogman, Gennifer Hutchinson, Helen Shang, Justin Dohle ve Stephany Folsom gibi isimler yaratıcı ekipte yer alıyor.

McKay ve Payne, senarist ekibi hakkında “Dünyanın dört bir yanından toplanmış bu ekip, beraberce yürüyerek tek başımıza yapabileceğimizden çok daha büyük bir şeyi denemek ve başarmaya çalıştığımız kardeşliğimizdir” diyerek bir başka LOTR göndermesi yapıyor.