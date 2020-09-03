The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinde kimler rol alıyor, ne zaman yayınlanacak? İşte Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili tüm bilgiler

J.R.R. Tolkien’in efsane serisi The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) beyazperdeden sonra şimdi de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Game of Thrones’un inanılmaz başarısı sonrası kesenin ağzını açan yapımcıların ilk hedefi uzun zamandır The Lord of the Rİngs (Yüzüklerin Efendisi) uyarlamasıydı. Yapımını Amazon Studios’un üstlendiği uyarlama için platformun rekor bir bütçe ayırdığı biliniyor.
Dizinin yaratıcı ekibinde yer alan yürütücü yapımcılar J.D. Payne ve Patrick McKay heyecanlarını şu kelimelerle anlatmışlardı: “Kendimizi Shire’dan yola çıkan Frodo gibi hissediyoruz ve büyük bir sorumluluk üstleniyoruz. Umarız bu ömür boyu sürecek maceranın başlangıcıdır. “
Game of Thrones dizisinin hem oyuncu kadrosundan hem de yapım kadrosundan birçok kişinin yer aldığı yapımda Bryan Cogman, Gennifer Hutchinson, Helen Shang, Justin Dohle ve Stephany Folsom gibi isimler yaratıcı ekipte yer alıyor.
McKay ve Payne, senarist ekibi hakkında “Dünyanın dört bir yanından toplanmış bu ekip, beraberce yürüyerek tek başımıza yapabileceğimizden çok daha büyük bir şeyi denemek ve başarmaya çalıştığımız kardeşliğimizdir” diyerek bir başka LOTR göndermesi yapıyor.
Jurassic World: Fallen Kingdom yönetmeni J.A. Bayona, ilk sezonun ilk iki bölümünü yönetecek. Kostüm tasarımcısı Kate Hawley (Edge of Tomorrow, Suicide Squad), prodüksiyon tasarımcısı Rick Heinrichs (Sleepy Hollow, Star Wars: The Last Jedi) ve görsel efekt süpervizörü Jason Smith (Super 8, Avengers) gibi, kamera arkasında son derece deneyimli başka isimler de var. Herkesin merak ettiği konulardan bir diğeri ise rekorlar kırın film serisinin yönetmeni Peter Jackson’ın projede yer alıp almayacağıydı. Konuyla ilgili konuşan Jackson: “Adımın geçmesi gayet normak ama projeyle hiçbir alakam yok” dedi.
Game of Thrones’tan iki isim Robert Aramayo ile Joseph Mawle bu devasa yapımda yerlerini aldı. Ayrıca kadroda Morfydd Clark, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman ve Maxim Baldry yer alıyor. Orijinal üçlemede Gandalf’ı oynayan Ian McKellen, rolünü yeniden canlandırmak ile ilgilendiğini ifade etmişti.
The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisi ile en çok merak edilen soruların başında konusu geliyor. Orijinal üçleme üzerinden ilerlemeyecek olan dizide, The Fellowship of the Ring’in öncesinde yaşananlar ele alınacak. Amazon, Númenor Çağı’nı (İkinci Çağ) izleyeceğimizi attığı tweetlerle doğruladı. Bu da Yüzük Kardeşliği’nden 3 bin 441 yıl geriye gideceğiz demek.
One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019
Devasa bütçeli dizi orijinal film üçlemesinde olduğu gibi Yeni Zelanda’da çekiliyor. Hayatın her alanını etkileyen koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle çekimler durmuştu. Ancak, dünyanın geri kalanına nazaran salgının seyri düşük olduğu Yeni Zelanda’da çekimler yeniden başladı.
Amazon Studios, çok sezonluk bir dizi fikriyle yayıncı HarperCollins ve New Line Cinema ile 250 milyon dolarlık bir haklar sözleşmesi imzaladı. Hollywood Reporter, bütçenin televizyon tarihinin en büyüğü olmasının beklendiğini vurgulayarak en az 1 milyar dolar belirlendiğini haberledi.
Covid-19 salgını öncesi kulislerde yayın tarihi olarak Aralık 2021 konuşuluyordu. Şu an için hiçbir tarih açıklaması yapılmadı. Öngörülemeyen pandemi koşulları nedeniyle Yüzüklerin Efendisi dizisini ekranlarda ne zaman göreceğimiz henüz bilinmiyor.
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