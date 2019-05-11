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The Loudest Voice’dan ilk fragman!

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SİNEMA TV  | 11.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Fox News kanalının kurucusu Roger Ailes’in hayatını işleyen The Loudest Voice yeni fragmanını ve afişini görücüye çıkardı.

The Loudest Voice’dan ilk fragman!

7 bölümden oluşan mini dizi, Gabriel Sherman’ın çok satan romanı “The Loudest Voice in the Room”dan uyarlanıyor. Dizinin başlıca rollerinde Oscar ödüllü Russell Crowe’a Naomi Watts, Sienna Miller, Seth MacFarlane, Simon McBurney ve Annabelle Wallis eşlik ediyor.

Donald Trump’ın yükselişinin arkasındaki en kilit isimlerden olan Roger Ailes, yalnızca medya dünyasının değil, siyaset arenasının da en güçlü isimlerinden biri olarak tanınıyor. Ailes’in hayatının dönüm noktalarına odaklanan dizide, Ailes’in Richard Nixon ile tanışıp siyasi kariyerine adım atmasını, cinsel saldırı suçlamalarını ve Fox News imparatorluğunun çöküşüne neden olan kararlarını izleyeceğiz.

“The Loudest Voice”un senaryosunda, “Spotlight”ın Oscar ödüllü senaristi Tom McCarthy’nin imzası var. McCarthy ilk bölümün senaryosunu kitabın yazarı Sherman ile birlikte kaleme aldı. İlk iki bölümün yönetmen koltuğu ise Kari Skogland’a emanet edildi.

“The Loudest Voice”un ilk bölümü, 30 Haziran’da Showtime ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
The Loudest Voice Russell Crowe sinema dizi

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