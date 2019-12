The Marvelous Mrs. Maisel dizisi 4. sezon onayı aldı

The Marvelous Mrs. Maisel dizisinin dördüncü sezonuna onay çıktı.

Amazon Prime’ın sevilen yapımının 6 Aralık'ta üçüncü sezonu yayınlanmıştı. Böylece haftası dolmadan yeni sezon onayını garantiledi. Dizi, pazartesi açıklanan Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) ve En İyi Komedi Dizisi kategorilerinde adaylık da kazandı.

Rachel Brosnahan, Michael Zegen ve Alex Borstein'in başrolünde olduğu yapım, 1958'in Manhattan’ında geçiyor ve Miriam isimli bir kadına dayanıyor. Mükemmel koca, çocuklar ve Yukarı Batı Yaka’da bir daire gibi istediği pek çok şeye sahip olan Midge, bilmediği bir yeteneğini keşfeder: Stand-up komedyenliği. O da hayatı tepetaklak olduktan sonra bu yeteneğinin üstüne gitmeye başlar.

Dizinin kadrosunda Alex Borstein, Michael Zegen, Tony Shalhoub, Marin Hinkle ve LeRoy McClain gibi isimler de bulunuyor. Diziyi Gilmore Girls ile bilinen Amy Sherman-Palladino ve Daniel Palladino çifti hazırlıyor. The Marvelous Mrs. Maisel şimdiye kadar 16 Emmy, üç Altın Küre, beş Critics’ Choice, iki PGA, bir WGA ve bir Peabody ödülü kazandı.

It's time for an encore. #MrsMaisel is returning for Season 4! ???? pic.twitter.com/1f0V4oEXuB