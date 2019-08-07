Mynet Trend

The Matrix 20 yıl sonra beyaz perdede! Ne zaman gösterime girecek?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 07.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

The Matrix filmi bir hafta boyunca beyaz perdede kalacak! vizyona girdiği dönemde milyonlarca kişinin beğenisini toplayarak gişe rekorlarını altüst eden bilim kurgu klasiği The Matrix, 20. yılına özel 30 Ağustos'tan itibaren 1 hafta boyunca beyaz perdede yayınlanacak. 31 Mart 1999’da yayınlanan filmin, Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi en yeni sinema teknolojileriyle izleyicilere bambaşka bir deneyim yaşatması planlanıyor.

The Matrix 20 yıl sonra beyaz perdede! Ne zaman gösterime girecek?

Sinemanın unutulmaz efsanelerinden The Matrix, 20. yıl dönümüne özel tekrar gösterime girecek. Dolby, Warner Bros. ve AMC tarafından yapılan açıklamada Oscar ödüllü film The Matrix’in, AMC'deki Dolby Sinema'da bir hafta sürecek olan etkinlikte sahnelere geri döneceği açıklandı.

Matrix’in 20. yıl dönümünü kutlamak için başlatılacak etkinlik, 30 Ağustos’ta başlayacak ve bir hafta sürecek.

Dolby’nin başkan yardımcısı Doug Darrow, etkinlikle alakalı yaptığı açıklamada “Matrix'i Dolby Vision ve Dolby Atmos'ta tekrar canlandırmak, Wachowski Kardeşler'in 20 yıl önce yarattığı şahesere saygı göstergesi niteliğinde. Filmin hayranları, yavaş hareket eden mermiler gibi akıllara kazınan sahneleri son derece ayrıntılı bir şekilde görebilecek ve deneyimleyebilecekler” ifadelerini kullandı.

Warner Bros. Pictures Yayın ve Dağıtım Başkanı Jeff Goldstein ise “Warner Bros, çığır açan sinema filmi Matrix'i Dolby Vision ve Dolby Atmos ile yeniden canlandırmanın gururunu yaşıyor. Dolby Sinema, sinemaseverlere oyunun kurallarını yeniden yazan bu film ile eşsiz bir gerçeklik hissiyatı sunuyor. Dolby, Matrix’i bu hâliyle ilk defa izleyecek olanlar için bile mutlaka görülmesi gereken bir hâle getirdi” dedi.

Yönetmen koltuğunda Wachowski Kardeşler'in oturduğu The Matrix'in konusu şöyle:

"Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik... Biri rüya, diğeri ise Matrix! Filmde Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo, son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus’un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus’u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir."

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
O filmle herkes tanımıştı! Bakın hangi projede karşımıza çıktıO filmle herkes tanımıştı! Bakın hangi projede karşımıza çıktı
Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatlarıNetflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Matrix sinema

En Çok Okunan Trend Haberler

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Marvel Başkanı Kevin Feige açıkladı: Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

Andy Serkis, Venom 2 yönetmen koltuğunda

O filmle herkes tanımıştı! Bakın hangi projede karşımıza çıktı

Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları

Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’a sürpriz doğum günü

Usta oyuncuya sürpriz doğum günü

Güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin kadrosunda

Güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin kadrosunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.