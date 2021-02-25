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The Matrix 4 öncesi bu sorular yanıt arıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 25.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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The Matrix 4 öncesi bu sorular yanıt arıyor

Matrix serisinin yeni filmi öncesi hayranlar 'ana karakterlerin yetenekleri nelerdi?' diye araştırmaya başladı. Matrix üçlemesinde Ajan Smith'le karşı karşıya gelen karakterler Neo, Trinity ve Morpheus ne gibi özelliklere sahipti?

Bu yıl vizyona girmesi beklenen ve Keanu Reeves, Carri-Anne Moss gibi yıldızları yeniden bir araya getirecek Matrix serisinin dördüncü filmi, ilk duyurulmasından itibaren hayranlar arasında büyük bir heyecan dalgası yaratmıştı.

Peki Matrix serisinin ana karakterlerinin özel yetenekleri nelerdi ve hangi konularda deneyimlilerdi?

NEO’NUN ÖZELLİĞİ NE?

Screen Rant'in haberine göre Matrix serisinin baş kahramanı Neo’nun yolculuğu ofis çalışanı Thomas Anderson olarak başladığında tek gerçek gücü hack’leme yeteneğiydi. Sonraki başarıları veritabanlarını kırma ve şifrelerini bulma bilgisini soluk gösterse de Neo’nun gelişmiş bilgisayar becerileri aslında epey faydalı ve Ajanların dikkatini de çekiyor.

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Neo, Morpheus sayesinde gerçekliği gördükten sonra hem dövüş tekniklerinde hem silah kullanımında ustalaşacak eğitimlerden geçiyor. Her ne kadar Neo teknik beceriler konusunda fazlasıyla yetenekli olsa da onun gerçek gücü Matrix’in fiziğini istediği zaman değiştirme gücünde yatıyor ve bu yeteneğini üst düzeye çıkardığında bütün savaşlar çok kolay bir hal alıyor. Karakter, saldırıları atlatmak, havada mermileri zihniyle durdurmak, çok hızlı uçmak için zamanı uzatabiliyor.

TRINITY NELER YAPABİLİYOR?

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Bununla birlikte tıpkı Trinity de Thomas Anderson gibi bir hacker. Neo onunla gerçek hayatta tanışmadan önce Trinity, Neo için bir neredeyse mistik bir kahraman statüsünde ve bilgisayar karşısında Neo’dan daha rahat görünüyor. Ayrıca Trinity Zion’ın en güçlü isyancılarından biri. Trinity uçamasa da savaşma, ateş etme, hackleme ve araba kullanma becerileri onu Matrix’in içinde ve dışında paha biçilmez kılıyor.

EN GÜÇLÜ MORPHEUS

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Neo’nun akıl hocası ve Zion’ın çeşitli ekipleri arasında önce gelen bir figür olan Morpheus yanındakilerin pek çoğundan daha güçlü. Örneğin kung-fu becerisi ve deneyimi Trinity’yi alt etmeye yeter. Bununla birlikte eğitim seansları sırasında Morpheus’un Matrix’in nasıl çalıştığına dair bir bilgiye sahip olması onun asıl gücünün sırrının bedeninde değil zihninde olduğuna işaret ediyor. (Independent Türkçe)

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