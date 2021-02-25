The Matrix 4 öncesi bu sorular yanıt arıyor

Bu yıl vizyona girmesi beklenen ve Keanu Reeves, Carri-Anne Moss gibi yıldızları yeniden bir araya getirecek Matrix serisinin dördüncü filmi, ilk duyurulmasından itibaren hayranlar arasında büyük bir heyecan dalgası yaratmıştı.

Peki Matrix serisinin ana karakterlerinin özel yetenekleri nelerdi ve hangi konularda deneyimlilerdi?

NEO’NUN ÖZELLİĞİ NE?

Screen Rant'in haberine göre Matrix serisinin baş kahramanı Neo’nun yolculuğu ofis çalışanı Thomas Anderson olarak başladığında tek gerçek gücü hack’leme yeteneğiydi. Sonraki başarıları veritabanlarını kırma ve şifrelerini bulma bilgisini soluk gösterse de Neo’nun gelişmiş bilgisayar becerileri aslında epey faydalı ve Ajanların dikkatini de çekiyor.

Neo, Morpheus sayesinde gerçekliği gördükten sonra hem dövüş tekniklerinde hem silah kullanımında ustalaşacak eğitimlerden geçiyor. Her ne kadar Neo teknik beceriler konusunda fazlasıyla yetenekli olsa da onun gerçek gücü Matrix’in fiziğini istediği zaman değiştirme gücünde yatıyor ve bu yeteneğini üst düzeye çıkardığında bütün savaşlar çok kolay bir hal alıyor. Karakter, saldırıları atlatmak, havada mermileri zihniyle durdurmak, çok hızlı uçmak için zamanı uzatabiliyor.