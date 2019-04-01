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The Outer Worlds İçin 20 Dakikalık Oynanış Gösterildi

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 01.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Obisidian, PAX East'te düzenlenen bir panelde merakla beklenen bilimkurgu-RPG'si The Outer Worlds için uzun bir oynanış gösterdi.

The Outer Worlds İçin 20 Dakikalık Oynanış Gösterildi

Aşağıdan izleyebileceğiniz 20 dakikalık videoda özellikle yakın dövüş kısımları ilginç görünüyor. Geliştiricilerin aktardığına göre, ilk olarak geliştirme sürecinde bir bug olarak ortaya çıkan bir özellik oyuna monte edilmiş. Bu bug, oyuncunun vurduğu düşmanlarının yüz özelliklerinin değişmesine sebep oluyormuş, Obsidian da bu bug'ı yeni bir yakın dövüş silahı özelliği olarak oyuna entegre etmeye karar vermiş. Doğru bir karar olmuş diyebiliriz zira ortaya videodaki gibi çok komik görüntüler çıkıyor.

The Outer Worlds PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihi henüz paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
oyun Obsidian Entertainment PAX Eas pc PlayStation 4 RPG The Outer Worlds xbox one

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