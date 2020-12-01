The Queen's Gambit etkisi! Google'da herkes satranç nasıl oynanır sorusunun cevabını arıyor

Netflix'te mini dizi olarak yayınlanan The Queen's Gambit, yayınlandığı günden itibaren sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok ülkede Netflix zirvesine yerleşen dizi, beraberinde birçok rekor da getirdi.

Tek sezonluk mini dizinin yayınlandığı ilk 28 gün içerisinde 62 milyon hane tarafından izlenerek, platformun en çok izlenen mini dizisi oldu

SATRANCA OLAN İLGİ ARTTI

8 yaşındaki öksüz bir kızın, müthiş satranç yeteneğini konu alan dizi sonrasında hem satranç satışlarına hem de online satranç müsabakalarına olan ilgi arttı. Diziyi izleyen herkes bir satranç seti almaya koşuyor desek yalan olmaz heralde :)

Dizinin etkisinde kalanlar, Google'da satranç aramasını bile 9 yılın zirvesine taşıdı. Stranç nasıl oynanır araması şu aralar sıklıkla Google üzerinden yapılıyor.

