The Rain’in ikinci sezonundan resmi fragman paylaşıldı!

Netflix’in ilk orijinal Danimarka yapımı The Rain, uzun zamandır merakla beklenen ikinci sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor: Simone liderliğinde kurtulan genç grup üyeleri karantina bölgesine geri dönüşlerini izleyeceğimiz yeni sezonda, Martin yaralanmış, Rasmus ise hasta ve son derece bulaşıcı bir virüs taşıyor. Öte yandan Apollon, Rasmus'u yakalamak için grubun peşinden ayrılmıyor. Bilim insanları virüse karşı tedavi geliştirmek için durmadan çalıştıkları gizli bir üsse sığınmaya çalışırken, grupta bölünmeler de yaşanmaya başlıyor. Hem Apollon’un planlarını ortaya çıkarmak, hem de Rasmus’u ve kendilerini kurtarmaya çalışan ekip, zamana karşı mücadele etmeye devam ediyorlar.

Doğanın değiştiği, virüsün giderek daha tehlikeli hale geldiği ve kimin dost kimin düşman olduğundan kimsenin emin olmadığı bir dünyada, grubun üyeleri arasında dayanışma ve sadakat en üst seviyeye çıkıyor. Ekip olmanın bireysellikle karşı karşıya kaldığı, aşk, ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemi sancıları, dostluk ve en zor zamanlarda bir arada olmayı izleyeceğimiz The Rain’in ikinci sezonu, tüm dünyayla aynı anda 17 Mayıs’ta Netflix ekranlarına geliyor.