The Red Sea Diving Resort filminden altyazılı fragman

En önemli mülteci kurtarma operasyonlarından birini konu alan "The Red Sea Diving Resort" filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. 1980’li yıllarda geçen filmde, Sudan’da yaşayan Etiyopyalı Yahudiler’in göç hikayesi anlatılıyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran “Avengers”ın Captain America’sı Chris Evans filmde, Mossad ajanı Ari Kidron’u canlandırıyor. Filmin başrolünde Evans'a "Marley and Me” filminden hatırlayacağımız Haley Bennett, Rachel Reither olarak eşlik ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Alona Tal, Michiel Huisman, Michael Kenneth Williams, Ben Kingsley, Alessandro Nivola, Greg Kinnear gibi isimler de yer alıyor. "The Red Sea Diving Resort" senaryosunu kaleme alan, “Homeland”te de imzası bulunan Gideon Raff aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstleniyor.

Gerçek hayattaki kurtarma operasyonlarından esinlenen "The Red Sea Diving Resort", 1980’lerin başında binlerce mülteciyi İsrail’e kaçırmak için Sudan’daki terk edilmiş bir oteli kullanan bir grup uluslararası ajanın ve cesur Etiyopyalıların hikâyesini anlatıyor. Operasyonu yürüten gizli ekibin başında karizmatik Ari Levinson ve korkusuz Etiyopyalı Kabede Bimro bulunuyor.

"The Red Sea Diving Resort", 31 Temmuz tarihinde Netflix dijital platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.



