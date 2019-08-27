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The Taste Türkiye 2. sezon ne zaman başlıyor? Jüride Hazer Amani sürprizi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 27.08.2019 21:37 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması The Taste Türkiye ekranlara geri dönüyor. MasterChef'tan ayrılan Hazer Amani de The Taste Türkiye'nin kadrosuna katıldı. Jüriye ünlü şef Esen Hünal da dahil oldu. Yeni sezonda ekranlarda The Taste Türkiye ile MasterChef Türkiye rekabeti yaşanacak.

The Taste Türkiye 2. sezon ne zaman başlıyor? Jüride Hazer Amani sürprizi!

Fox TV'de geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve 'The Taste Türkiye', ikinci sezonu için Hazer Amani ile anlaştı. Yapılan bu anlaşma, The Taste Türkiye ve MasterChef Türkiye programlarının reyting yarışında nasıl ilerleyeceği konusunda merak uyandırdı.

THE TASTE TÜRKİYE YENİ SEZON JÜRİLERİ KİMLER?
Ünlü şefler Hazer Amani ve Esen Hünal “The Taste Türkiye” kadrosuna dahil oldular. Provizyon Medya’nın yapımcılığını ve Siemens Ev Aletleri’nin sponsorluğunu üstlendiği “The Taste Türkiye” yarışmasının 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. Yarışma Eylül ayında yeni bölümleriyle Fox ekranlarında olacak.

Türkiye’nin önde gelen şeflerinin jüri koltuğunda oturduğu ve 12 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği “The Taste Türkiye”nin ilk sezonu büyük ilgiyle izlenmişti. Hazırlıkları son hız devam eden yarışmanın 2. sezonunda ise Ali Ronay ve Rafet İnce’ye jüri koltuğunda ünlü şef Esen Hünal eşlik edecek.

HAZER ARMANİ YARIŞMACILARA MENTOR ŞEF OLARAK DESTEK VERECEK
En yaratıcı şef ödüllü Hazer Amani’nin moderatörlüğünü üstleneceği ve lezzet yarışına yön vereceği “The Taste Türkiye”nin 2. sezonunda da mutfakta şefler yaratıcılıklarını yarıştırırken, 2. etapta Amani de yarışmacılara mentor şef olarak destek verecek.

Programda yarışmacılar, 12 hafta boyunca lezzetli yemekleri Ali Ronay, Esen Hünal, Rafet İnce ve Hazer Amani’ye beğendirmeye çalışarak, kıyasıya yarışacaklar.

“The Taste Türkiye” 2. sezonuyla çok yakında FOX’ta!

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Anahtar Kelimeler:
the taste türkiye esen hünal hazar amani

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