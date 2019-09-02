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The Walking Dead 10. sezonu başlıyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Tüm dünyada milyonlarca hayranı tarafından heyecanla beklenen fenomen dizi “The Walking Dead”, beklenmeyenlerle dolu yeni sezonuyla 7 Ekim’de başlıyor.

The Walking Dead 10. sezonu başlıyor

Bundan 10 yıl önce bir adamın ailesini bulmak için çıktığı ve ailesinin yeni üyelerle genişleyerek bir topluluğa dönüştüğü bir yolculuğu anlatan “The Walking Dead”, insanlığa dair yeni hikayelerle 10. sezonuna başlıyor. Dizinin 9. sezonu kaldığı yerden, yani kahramanlarımızın kışın acımasız şartları altında Whisperer’ların bölgesinden geçmeye kalkıştıkları günlerden devam ediyor.

Alpha’nın korkutucu güç gösterisinin ardından gönülsüzce kendilerine sunulan yeni sınırları kabul eden topluluklar, bir yandan da kaçınılmaz bir savaşa hazırlanmayı sürdürüyor. Daha önce karşılaştıkları hiçbir tehdide benzemeyen ve zombi gibi davranarak hayatta kalmayı başaran Whisperer’ların zombilerle beslenen gücü, kahramanlarımızın korkularını daha da artırıyor. Giderek yükselen paranoya, propaganda, gizli ajandalar ve iç çekişmeler hem bireyleri hem de toplulukları test ederken ölülerle dolu bir dünyada medeniyetin bir geleceğinin olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Robert Kirkman’ın efsanevi çizgi romanından uyarlanan ve tüm dünyada milyonlarca hayranı olan “The Walking Dead”, yeni sezonuyla 7 Ekim Pazartesi akşamı 21.30’da FX ekranlarına dönüyor.

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Anahtar Kelimeler:
The Walking Dead Whisperer Robert Kirkman

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