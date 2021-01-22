Game of Thrones’un yerini doldurmaya çalışıyorlar

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı ekrana kilitleyen Game of Thrones sonrası pek çok yapım gündeme geldi. Game of Thrones sonrası ilk spin-off projesi House of the Dragon 2022 yılında yayınlanacak ve Targaryen Hanedanını konu alacak.
Sıradaki spin-off projesi ise George R.R. Martin’in aynı adlı kitap serisinden uyarlanacak Tales of Dunk & Egg’in yanı sıra Robert’in İsyanı olarak bilinen savaşa odaklanan bir dizinin de hazırlık aşamasında olduğu söyleniyor.
HBO, House of the Dragon gibi bir prequel olan Tales of Dunk & Egg‘in dizi uyarlaması için hazırlıklara başladı. Game of Thrones’ta anlatılan olayların yaklaşık 90 yıl öncesinde geçen Tales of Dunk & Egg, George R.R. Martin’in yine Buz ve Ateşin Şarkısı evreninde geçen aynı adlı hikâye kitabı serisinden uyarlanıyor. Seri, Dunk olarak anılan Ser Duncan the Tall ile ileride Kral V. Aegon Targaryen olarak Demir Taht’a oturacak yaveri Egg’in maceralarına odaklanıyor.
George R.R. Martin, Dunk ve Egg’in maceralarına odaklanan üç hikâye kitabı kaleme aldı: The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) ve The Mystery Knight (2010). Bu üç kitap 2015 yılında A Knight of the Seven Kingdoms adıyla bir araya getirilerek tek kitap hâlinde yayımlandı.
Üstelik HBO’nun üzerinde durduğu tek yeni spin-off Tales of Dunk & Egg de değil. HBO’nun son günlerde George R.R. Martin’in yarattığı dünyada geçen farklı projeler için önemli senaristlerle görüştüğü, sunumlarını dinlediği belirtiliyor. Bu görüşmeler sırasında ortaya atılan fikirlerden biri de Robert’ın İsyanı olarak bilinen savaş dönemine odaklanan bir prequel dizisi çekmek. Lyanna Stark’ın “kaçırılmasının” ardından Robert Baratheon’un Targaryen hükûmdarlığına karşı başlattığı isyan ve sonrasında yaşananları kapsayan Robert’ın İsyanı, Game of Thrones hayranlarının ekranda görmeyi en çok istedikleri hikâyelerden biri.
HBO’nun gündeminde olan diğer spin-off projeleri hakkında pek bir detay paylaşılmasa da kanalın sadece Game of Thrones’ta anlatılan olayların öncesinde geçen projeleri, yani prequel‘leri değerlendirdiği belirtiliyor.
Daha önce altı farklı spin-off projesi için senaristlerle anlaşıp bunlardan sadece birine onay veren, sonra pilot bölümü çekilen bu projeden vazgeçip House of the Dragon’a yönelen HBO, yeni senarist ve projelerle yine aynısını yapıyor, fakat bu kez daha fazla projeye onay vermeye hazır olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde hangi projelerin hayata geçirileceğini bekleyip göreceğiz. (Filmloverss)
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