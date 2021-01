Game of Thrones’un yerini doldurmaya çalışıyorlar

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı ekrana kilitleyen Game of Thrones sonrası pek çok yapım gündeme geldi. Game of Thrones sonrası ilk spin-off projesi House of the Dragon 2022 yılında yayınlanacak ve Targaryen Hanedanını konu alacak.

Sıradaki spin-off projesi ise George R.R. Martin’in aynı adlı kitap serisinden uyarlanacak Tales of Dunk & Egg’in yanı sıra Robert’in İsyanı olarak bilinen savaşa odaklanan bir dizinin de hazırlık aşamasında olduğu söyleniyor.

HBO, House of the Dragon gibi bir prequel olan Tales of Dunk & Egg‘in dizi uyarlaması için hazırlıklara başladı. Game of Thrones’ta anlatılan olayların yaklaşık 90 yıl öncesinde geçen Tales of Dunk & Egg, George R.R. Martin’in yine Buz ve Ateşin Şarkısı evreninde geçen aynı adlı hikâye kitabı serisinden uyarlanıyor. Seri, Dunk olarak anılan Ser Duncan the Tall ile ileride Kral V. Aegon Targaryen olarak Demir Taht’a oturacak yaveri Egg’in maceralarına odaklanıyor.

DUNK VE EGG'İN MACERALARI 3 KİTAP

George R.R. Martin, Dunk ve Egg’in maceralarına odaklanan üç hikâye kitabı kaleme aldı: The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) ve The Mystery Knight (2010). Bu üç kitap 2015 yılında A Knight of the Seven Kingdoms adıyla bir araya getirilerek tek kitap hâlinde yayımlandı.