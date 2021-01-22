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The Walking Dead 10. sezondan merak uyandıran fragman

22.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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The Walking Dead 10. sezonun kalan bölümlerinin yayınlanmasına az bir zaman kala yeni bir fragman daha yayınlandı.

The Walking Dead hayranları koronavirüs yüzünden 10. sezonu parça parça izleyebildi. İlk olarak pandemi başında zorunlu olarak ilk erken finalini yapan dizi, ekim ayında bir final bölümü daha yayınladı.

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4 Ekim'de bağımsız bir özel bölüm olarak yayınlanan "A Certain Doom" sezon ortası finali gibi yayınlanmış oldu ve şimdi, 6 bölüm daha yayınlanarak 10. sezon sona erecek. Dizi hakkında sonlandırma kararı ise 11. sezonla birlikte verildi. Önümüzdeki sezon, hayranlar orijinal diziyi son kez izleyecekler ama yeni dizi ve film projeleri onları bekliyor.

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The Walking Dead 10. sezon devamı, 28 Şubat Pazar günü AMC'de yayınlanacak ve altı ek bölümden oluşacak. Ekstra bölümler, teknik olarak 10. sezonun bir parçası olacak ama aynı zamanda final sezonu için bir köprü görevi üstlenen mini bir sezon olacak.

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