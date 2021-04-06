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The Walking Dead fragmanı yayınlandı mı? The Walking Dead final sezonunda neler yaşanacak?

06.04.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayranların ilgiyle takip ettiği The Walking Dead 11. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtım fragmanı, çıkış tarihi ve çizgi romanlardan tanınan bir ana karakterin gelişi hakkında ipuçları da veriyor. İzleyiciler The Walking Dead'in fragmanı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki The Walking Dead final sezonunda neler yaşanacak? İşte AMC yapımı The Walking Dead fragmanı ve detaylar...

The Walking Dead fragmanı yayınlandı mı? The Walking Dead final sezonunda neler yaşanacak?

AMC’nin zombi temalı ünlü yapımı The Walking Dead 11. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtım fragmanında çıkış tarihi ve çizgi romanlardan tanınan başka bir ana karakterin gelişi hakkında ipuçları da bulunuyor. İzleyiciler The Walking Dead'in fragmanını sorgulamaya başladı. Peki The Walking Dead final sezonunda neler yaşanacak?

THE WALKING DEAD FRAGMANI YAYINLANDI MI? THE WALKING DEAD FİNAL SEZONUNDA NELER OLACAK?

The Walking Dead 11. sezon için ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni tanıtım videosunda sevilen dizinin çıkış tarihi de gösterildi. 11. ve final sezonu yaklaşan Yürüyen Ölüler dizisinin 10. sezonu, Koronavirüs kısıtlamalarının dizinin prodüksiyon takvimnde değişikliklere yol açması sebebiyle kesintiye uğramıştı. Aranın ardından çekimler 10. sezonun 6 bölümlük ikinci kısmı ile tamamlandı.

  1. sezon için Covid-19 tedbirleri kapsamında çekilen bu ekstra altı bölüm, ortalama The Walking Dead bölümlerine kıyasla daha küçük ölçekli şekilde kalıyordu.

Dizinin yayınlanan son bölümünde, doğrudan Maggie ve Negan arasında olan bir yüzleşme gösterildi. Maggie’nin diziye dönüşü, 17. bölümde The Reapers (orakçılar) isimli yeni kötü adamların gelişini de beraberinde getirdi. 20. bölüm ise, hayranlara uzun zamandır beklenen Commonwealth’i bir kez daha gösterdi. Hikâye, Princess’ın gizemli militarize grubun elindeki tutsaklığını konu alıyordu.

Şimdiyse The Walking Dead 11. sezon için yayınlanan yeni kısa tanıtım fragmanında, Commonwealth’in gerçekten de final bölümlerinin önemli bir parçası olacağı görülebiliyor. Aynı zamanda daha önce mevsim duyurusu olarak yapılan çıkış tarihi de artık net olarak biliniyor. The Walking Dead final macerası 22 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

THE WALKING DEAD'E MERCER Mİ KATILIYOR?

Tanıtım fragmanının belki de en önemli noktası, Walking Dead çizgi romanlarının hayranlarına tanıdık gelen önemli bir ana karakterin gelişinin de gösterilmesi. Otoriter bir sese sahip bir adam tarafından yapılmış olan seslendirmede, tamamı insansız bir dizi ortam gösterildi ve kasvetli bir hava yaratıldı. Bu sesin Yürüyen Ölüler çizgi roman karakteri Mercer’e ait olduğu tahmin ediliyor. Dizide karakteri canlandıracak oyuncunun ise Michael James Shaw olması bekleniyor.

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