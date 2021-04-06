The Walking Dead fragmanı yayınlandı mı? The Walking Dead final sezonunda neler yaşanacak?

Dizinin yayınlanan son bölümünde, doğrudan Maggie ve Negan arasında olan bir yüzleşme gösterildi. Maggie’nin diziye dönüşü, 17. bölümde The Reapers (orakçılar) isimli yeni kötü adamların gelişini de beraberinde getirdi. 20. bölüm ise, hayranlara uzun zamandır beklenen Commonwealth’i bir kez daha gösterdi. Hikâye, Princess’ın gizemli militarize grubun elindeki tutsaklığını konu alıyordu.

The Walking Dead 11. sezon için ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni tanıtım videosunda sevilen dizinin çıkış tarihi de gösterildi. 11. ve final sezonu yaklaşan Yürüyen Ölüler dizisinin 10. sezonu, Koronavirüs kısıtlamalarının dizinin prodüksiyon takvimnde değişikliklere yol açması sebebiyle kesintiye uğramıştı. Aranın ardından çekimler 10. sezonun 6 bölümlük ikinci kısmı ile tamamlandı.

Şimdiyse The Walking Dead 11. sezon için yayınlanan yeni kısa tanıtım fragmanında, Commonwealth’in gerçekten de final bölümlerinin önemli bir parçası olacağı görülebiliyor. Aynı zamanda daha önce mevsim duyurusu olarak yapılan çıkış tarihi de artık net olarak biliniyor. The Walking Dead final macerası 22 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

THE WALKING DEAD'E MERCER Mİ KATILIYOR?

Tanıtım fragmanının belki de en önemli noktası, Walking Dead çizgi romanlarının hayranlarına tanıdık gelen önemli bir ana karakterin gelişinin de gösterilmesi. Otoriter bir sese sahip bir adam tarafından yapılmış olan seslendirmede, tamamı insansız bir dizi ortam gösterildi ve kasvetli bir hava yaratıldı. Bu sesin Yürüyen Ölüler çizgi roman karakteri Mercer’e ait olduğu tahmin ediliyor. Dizide karakteri canlandıracak oyuncunun ise Michael James Shaw olması bekleniyor.



