The Walking Dead fragmanı yayınlandı mı? The Walking Dead final sezonunda neler yaşanacak?

AMC’nin zombi temalı ünlü yapımı The Walking Dead 11. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtım fragmanında çıkış tarihi ve çizgi romanlardan tanınan başka bir ana karakterin gelişi hakkında ipuçları da bulunuyor. İzleyiciler The Walking Dead'in fragmanını sorgulamaya başladı. Peki The Walking Dead final sezonunda neler yaşanacak?

THE WALKING DEAD FRAGMANI YAYINLANDI MI? THE WALKING DEAD FİNAL SEZONUNDA NELER OLACAK?

The Walking Dead 11. sezon için ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni tanıtım videosunda sevilen dizinin çıkış tarihi de gösterildi. 11. ve final sezonu yaklaşan Yürüyen Ölüler dizisinin 10. sezonu, Koronavirüs kısıtlamalarının dizinin prodüksiyon takvimnde değişikliklere yol açması sebebiyle kesintiye uğramıştı. Aranın ardından çekimler 10. sezonun 6 bölümlük ikinci kısmı ile tamamlandı.

sezon için Covid-19 tedbirleri kapsamında çekilen bu ekstra altı bölüm, ortalama The Walking Dead bölümlerine kıyasla daha küçük ölçekli şekilde kalıyordu.

Dizinin yayınlanan son bölümünde, doğrudan Maggie ve Negan arasında olan bir yüzleşme gösterildi. Maggie’nin diziye dönüşü, 17. bölümde The Reapers (orakçılar) isimli yeni kötü adamların gelişini de beraberinde getirdi. 20. bölüm ise, hayranlara uzun zamandır beklenen Commonwealth’i bir kez daha gösterdi. Hikâye, Princess’ın gizemli militarize grubun elindeki tutsaklığını konu alıyordu.