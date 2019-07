The Walking Dead uzantısı yeni dizinin kadrosu açıklandı

Geçtiğimiz aylarda kulaktan kulağa yayılan The Walking Dead dizisinin yeni uyarlaması, hayata geçiyor. AMC, Fear the Walking Dead'in ardından ekrana gelecek yeni uzantının kadrosunu açıkladı.

İsmi henüz belirsizliğini koruyan dizinin çekimlerine bu hafta start verilecek. Dizinin 2020 yılı içerisinde ekranlarda olması planlanıyor. Merkezine iki genç kadını alacak olan dizinin ilk sezonu 10 bölüm olacak. Dizide kıyamet döneminde reşit olan ilk neslin hikayesi anlatılacak. Neslin bazıları iyi, bazılarıyla kötü kimlikleriyle öne çıkacak ama nihayetinde yeni dünyada hepsinin hayatı sonsuza dek değişecek. Açıklanan kadroda yer alan isimler: Aliyah Royale (Iris) , Annet Mahendru (Huck), Alexa Mansour (Hope), Nicolas Cantu (Elton) ve Hal Cumpston (Silas). Oyuncuların karakterleri hakkında henüz bilgi verilmiş değil.

The Walking Dead’de yapımcılık ve senaritlik yapan Scott M. Gimple–Matthew Negrete ikilisi yeni dizinin yaratıcılığını üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Jordan Vogt-Roberts oturuyor. AMC'nin bir numaralı dizisi The Walking Dead yeni sezonuna 6 Ekim'de başlayacak. Fear the Walking Dead ise geçtiğimiz gün 6. sezon onayını aldı.