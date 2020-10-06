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The Witcher 2. sezondan beklenen ilk görseller geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix, heyecanla beklenen The Witcher’ın ikinci sezonundan ilk görselleri paylaştı.

The Witcher 2. sezondan beklenen ilk görseller geldi

Netflix, heyecanla beklenen The Witcher’ın ikinci sezonundan ilk görselleri paylaştı. Çekimleri İngiltere’de devam eden diziden yayınlanan görsellerde Henry Cavill’ın canlandırdığı Geralt of Rivia karakteri yer alıyor.

The Witcher'ın ikinci sezonunun 2021'in ikinci yarısında Netflix'te seyircilerle buluşması bekleniyor. Yeni sezonun prodüksiyon süreci bu yılın başlarında start vermişti ancak COVID-19 nedeniyle epey bir aksama yaşandı. Şu anda ise çekimler devam ediyor ve muhtemelen bu yıl içerisinde tamamlanmış olacak.

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THE WITCHER 2. SEZON KONUSU

Yennefer'in hayatını Sodden Savaşı'nda kaybettiğine inanan Geralt of Rivia, Prenses Cirilla'yı bildiği en güvenli yere, doğduğu eve Kaer Morhen'e getirir. Kıta’nın kralları, elfleri, insanları ve şeytanları onun duvarlarının dışında üstünlük için çabalarken, Cirilla’yı çok daha tehlikeli bir şeyden korumak zorundadır: kızın içinde sahip olduğu gizemli güçten.

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