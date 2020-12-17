The Witcher 2. sezonundan merak uyandıran kareler

The Witcher 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix’in popüler yapımlarından olan The Witcher’ın ikinci sezonu önce koronavirüs yüzünden daha sonra ise başrol oyuncusu Henry Cavill’in sette yaralanmasından ötürü çekimler birkaç kez durmak zorunda kalmıştı.

THE WİTCHER 2. SEZONDAN YENİ GÖRSELLER

Görsellerde karakterleri ne yazık ki göremiyoruz, daha çok tasarımsal şeyleri ve çevreyi görüyoruz. İkinci görselde de Geralt'ın taktığı gibi olan kolyeleri görüyoruz. Dizinin ikinci sezonu 2021 yılında Netflix'te yayınlanacak. Serinin hayranları muhtemelen 2. sezondan daha fazla sürpriz görmek isteyecektir. Yakın zamanda Geralt'ı yeni zırhıyla görmüş, Yennefer'le hasret gidermiş ve Kaer Mohen'de eğitimine hazırlanan Freya Allen'e şahitlik etmiştik.

Vesemir karakterine odaklanan bir animasyonun da bu yıl yayınlanması bekleniyordu ancak şu ana kadar duyuru dışında hiçbir detay paylaşılmadı.



