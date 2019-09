The Witcher 3’ün devamı geliyor

Çıkışının üzerinden 4 yıl gibi bir süre geçmiş olmasına karşın hala The Witcher 3 Wild Hunt kadar kapsamlı ve kaliteli bir RPG oyunu çıkmış değil.

Peki gelelim asıl merak edilen soruya. The Witcher 3’ün devamı yani The Witcher4 ne zaman çıkacak? Malum CD Projekt Red şu aralar Cyberpunk 2077 üzerine yoğunlaşmış durumda. Fakat sızdırılan son bilgilere göre, The Witcher 4 üzerinde de ufaktan çalışılmaya başlanmış. Elbette bu oyunun kısa süre sonra çıkacağı anlamını taşımıyor. Genel kanı yeni Witcher oyununun 2023’ten önce gelmeyeceği yönünde.

Zaten kısa süre önce CD Projekt Red ekibi de üstü kapalı olarak yeni Witcher ve Cyberpunk oyunlarının geleceğini açıklamıştı.

Muhtemelen iki serinin de yeni oyunlarını, yeni nesil konsollarda deneyimleme fırsatı bulacağız.

