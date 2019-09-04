Mynet Trend

The Witcher 3’ün devamı geliyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 04.09.2019 08:01 | Son Güncelleme

CD Projekt Red tarafından geliştirilen The Witcher 3 Wild Hunt, 2015 yılında raflardaki yerini almıştı. Yapımcı stüdyonun her bir öğesini ilmik ilmik işlediği yapım, büyük ses getirmiş ve pek çok otorite tarafından gelmiş geçmiş en iyi RPG oyunu olarak lanse edilmişti.

The Witcher 3’ün devamı geliyor

Çıkışının üzerinden 4 yıl gibi bir süre geçmiş olmasına karşın hala The Witcher 3 Wild Hunt kadar kapsamlı ve kaliteli bir RPG oyunu çıkmış değil.

Peki gelelim asıl merak edilen soruya. The Witcher 3’ün devamı yani The Witcher4 ne zaman çıkacak? Malum CD Projekt Red şu aralar Cyberpunk 2077 üzerine yoğunlaşmış durumda. Fakat sızdırılan son bilgilere göre, The Witcher 4 üzerinde de ufaktan çalışılmaya başlanmış. Elbette bu oyunun kısa süre sonra çıkacağı anlamını taşımıyor. Genel kanı yeni Witcher oyununun 2023’ten önce gelmeyeceği yönünde.

Zaten kısa süre önce CD Projekt Red ekibi de üstü kapalı olarak yeni Witcher ve Cyberpunk oyunlarının geleceğini açıklamıştı.
Muhtemelen iki serinin de yeni oyunlarını, yeni nesil konsollarda deneyimleme fırsatı bulacağız.

Google Play Store tanıtım videolarını otomatik oynatacak!

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Huawei GT 2 modelinde yeni detaylar!Huawei GT 2 modelinde yeni detaylar!
Seks sahneleri ile olay yaratacakSeks sahneleri ile olay yaratacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Witcher 3 The Witcher 4 RPG oyunu

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce eşini ardından bebeğini gördü! Çok acı olay!

Önce eşini ardından bebeğini gördü! Çok acı olay!

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Bu tarihte görücüye çıkacak!

Bu tarihte görücüye çıkacak!

Mezarlıktan yükselen inleme sesleri bir kenti ayağa kaldırdı

Mezarlıktan yükselen inleme sesleri bir kenti ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geekbench yeni sürümü ile karşımıza çıktı

Geekbench yeni sürümü ile karşımızda

Intel Retro Scaling özelliğini duyurdu

Intel Retro Scaling özelliğini duyurdu

Yerel yönetimleri hedef aldı

'Fidye yazılım' saldırı dalgası büyüyor!

Gears of War 5 uzun bir oynanışa sahip olacak

Beklentilerin gerisinde kalmıştı ama...

Huawei GT 2 modelinde daha ince çerçeveler kullanacak

Huawei GT 2 modelinde yeni detaylar!

Cyberpunk 2077 seks sahneleri ile olay yaratacak

Seks sahneleri ile olay yaratacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.