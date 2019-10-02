The Witcher için bir de animasyon dizisi yapılacak

CD Projekt RED tarafından geliştirilen ve 2015 yılında satışa sunulan The Witcher 3 Wild Hunt, 7’den 70’e tüm RPG tutkunlarından tam puan almayı başarmıştı. Şimdilerde bile bu oyunun etkileri devam ederken, Netflix The Witcher için bir dizi planının olduğunu ve diziyi 2020 ya da 2021 yılında izleyiciyle buluşturacağını açıklamıştı.

İzleyicilerin The Witcher dizisi için fazla istekli olması, Netflix’in yayın tarihini öne çekmesine zemin hazırladı. Sonuç olarak The Witcher dizisi bu yıl bitmeden yayınlanmış olacak.

Sızdırılan son bilgilere göre, Netflix The Witcher animasyonu için de kolları sıvamış durumda.

The Witcher animasyon dizisi, live-action dizinin ilk iki sezonunun arasında geçen olayları konu edinecek. Genel ağırlıklı olarak yan karakterlere odaklanacak olan animasyon dizisi, önümüzdeki yaz yayınlanacak.

Elbette bunların şimdiden bir söylenti olduğunu unutmamak gerekiyor. Netflix’ten resmi bir açıklama gelene kadar beklemek en doğru seçim olacaktır.

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