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The Witcher’ın yaratıcısından bomba açıklama: 'Hataydı'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix’in popüler yapımlarından The Witcher’ın yaratıcısı yaptığı bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. The Witcher orijinal kitaplarda Geralt'ın ciddi bir yaralanmanın ardından kronik ağrı çektiği görülüyor. Netflix dizisinde ise bu ayrıntı yer almıyor.

The Witcher’ın yaratıcısından bomba açıklama: 'Hataydı'

The Witcher 2. sezon çekimleri bir kez daha Covid-19 engeline takıldığı için durdu. Bu esnada hayranların soru işaretleri ile dolu heyecanlı bekleyişi sürüyor. The Witcher'ın bir hayranın viral olan Twitter dizisi, Hissrich'i dizinin Geralt'ın bedensel engelini nasıl tasvir ettiğini yeniden düşünmeye sevk etti.

The Witcher'ın yaratıcısı gelecek sezonlarda Rivyalı Geralt'ın sakatlığını "irdeleyecekleri için heyecan duyduğunu" söyledi.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin kitaplarından uyarlanan Netflix'in popüler fantastik dizisinin 2021'de ekranlara dönmesi planlanıyor ve Henry Cavill, Geralt rolünü yeniden canlandıracak.

THE WİTCHER 2. SEZONDA GERALT’IN SAKATLIĞI İRDELENECEK

Dizinin yaratıcısı Lauren Schmidt Hissrich sonraki sezonlarda Cavill'in canlandırdığı karakterin bedensel engelini keşfetmeye yönelik planlarından bahsetti.

Orijinal kitaplarda Geralt'ın asla tam olarak iyileşmeyecek bir sakatlığı var. Karakter kronik ağrı çekmeye devam ediyor ve bu da ata binmek gibi görevleri giderek zorlaştırıyor.

Hissrich'in yorumları Geralt'ın kitaplarda bahsi geçen bedensel engelinin önemini detaylandıran bir hayranın paylaştığı viral bir Twitter dizisinin ardından geldi.

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Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

Bu fantastik romanlarda veya genel olarak bu türde çok sık gördüğünüz bir şey değil ve bedensel engelleri arasında osteoartrit ve sinir hasarı da olan biri olarak bu, dünyanın benim gibi birini ünlü ve güçlü bir canavar avcısı olarak görmesi anlamına geliyordu.

Medyanın engelli kahramanları/ana karakterleri normalleştirmesi ve halihazırda engelli olarak belirlenmiş olan karakterlerin engellerini ortadan kaldırmayı bırakması çok önemli. Bu zarar veriyor.

Hissrich paylaşım dizisini kendi Twitter hesabından paylaşarak şunları ekledi:

Bu paylaşım dizisini düşünmeyi bırakamadım. Bu kitapları onlarca defa okudum, bu bölümleri ve 'Geralt'ın ağrıları var, pekala, devam edelim'den daha fazlasını düşünmedim.

Hatalıydım. Bunu daha fazla irdelemek için heyecanlıyım. Bu katmanı kahramanımıza eklemek için.

Benzer bir şekilde Suzanne Collins'in popüler kitap serisi Açlık Oyunları'nın 2012 yapımı film uyarlaması da hem Peeta'nın (Josh Hutcherson) bacağının kesilmiş olmasını hem de Katniss'in (Jennifer Lawrence) sol kulağı sağır olduktan sonra aldığı tedaviyi ekranlara taşımadığı için eleştirilmişti.

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