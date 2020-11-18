The Witcher’ın yaratıcısından bomba açıklama: 'Hataydı'

Orijinal kitaplarda Geralt'ın asla tam olarak iyileşmeyecek bir sakatlığı var. Karakter kronik ağrı çekmeye devam ediyor ve bu da ata binmek gibi görevleri giderek zorlaştırıyor.

The Witcher 2. sezon çekimleri bir kez daha Covid-19 engeline takıldığı için durdu. Bu esnada hayranların soru işaretleri ile dolu heyecanlı bekleyişi sürüyor. The Witcher'ın bir hayranın viral olan Twitter dizisi, Hissrich'i dizinin Geralt'ın bedensel engelini nasıl tasvir ettiğini yeniden düşünmeye sevk etti.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

Bu fantastik romanlarda veya genel olarak bu türde çok sık gördüğünüz bir şey değil ve bedensel engelleri arasında osteoartrit ve sinir hasarı da olan biri olarak bu, dünyanın benim gibi birini ünlü ve güçlü bir canavar avcısı olarak görmesi anlamına geliyordu.

Medyanın engelli kahramanları/ana karakterleri normalleştirmesi ve halihazırda engelli olarak belirlenmiş olan karakterlerin engellerini ortadan kaldırmayı bırakması çok önemli. Bu zarar veriyor.

Hissrich paylaşım dizisini kendi Twitter hesabından paylaşarak şunları ekledi:

Bu paylaşım dizisini düşünmeyi bırakamadım. Bu kitapları onlarca defa okudum, bu bölümleri ve 'Geralt'ın ağrıları var, pekala, devam edelim'den daha fazlasını düşünmedim.

Hatalıydım. Bunu daha fazla irdelemek için heyecanlıyım. Bu katmanı kahramanımıza eklemek için.

Benzer bir şekilde Suzanne Collins'in popüler kitap serisi Açlık Oyunları'nın 2012 yapımı film uyarlaması da hem Peeta'nın (Josh Hutcherson) bacağının kesilmiş olmasını hem de Katniss'in (Jennifer Lawrence) sol kulağı sağır olduktan sonra aldığı tedaviyi ekranlara taşımadığı için eleştirilmişti.



