Thera Antik Kenti: Muğla'nın gizemli şehri

Thera Antik Kenti Karia’daki ilkçağ kentlerinden biri. M.Ö. 4 yy la tarihlendirilmektedir. Bu alanda Karia tipi kaya mezarları, tapınak kalıntıları, sarnıç ve surların kalıntıları bulunuyor. Günümüze sağlam ulaşabilmiş en belirgin yapılar ise kaya mezarlar ve anıt mezar yapısı. Defineciler ne yazık ki kalıntıları çok tahrip etmişler. Antik tiyatroyu dinamitle patlatmış ve taşları ufaltarak köylere satmışlar. Birçok antik kent kalıntısı da civar köylerde tarla sınırı olarak kullanılıyor.

Antik kent gezmeyi sevenler Türkiye'deki daha büyük ve görkemli kalıntıları olan antik kentleri görmüş olabilirler. Thera antik kenti her nekadar yaşadığı tahribattan dolayı günümüze çok sağlam ulaşamamış olsa da yine de görmeye değer. Aracınızı parkettikten sonra temiz havada doğa yürüyüşüyle alanı keşfetmeye başlayabilirsiniz. Girişte sizi tüm heybetiyle 2 tane kaya mezarı karşılıyor. Sonrasında alan içindeki kırmızı beyaz boyaları takip ederek diğer kalıntılara da ulaşabilirsiniz.

THERA ANTİK KENTİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Thera antik kenti Muğla'nın Ula ilçesine bağlı. Buraya ulaşmak için tek yapmanız gereken Muğla'dan Ula'ya giderken Ula'ya gelmeden 500 m kadar önce Thera tabelasını gördüğünüz yerden sağa dönmek ve yolu takip etmek. 3 km kadar toprak yoldan ilerlediğinizde antik kent alanının girişine ulaşacaksınız. Ana yoldan içeriye herhangi bir toplu taşıma aracı olmadığından bireysel aracınızla gidebilirsiniz. Haritadaki konumu için buraya tıklayabilirsiniz.

THERA ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ

Thera antik kentine bir giriş ücreti bulunmuyor. Dolayısıyla bir giriş saati de yok. Dilediğiniz zaman gelip burayı ziyaret edebilirsiniz.

Yolunuz Akyaka, Ula taraflarına düşerse Muğla gezilecek yerler listenize Thera Antik Kenti'ni de ekleyebilirsiniz.



