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Thierry Henry, Montreal'den istifa etti!

25.02.2021 20:59 | Son Güncelleme:
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Thierry Henry, Montreal'den istifa etti!

Montreal Impact'in teknik direktör Fransız efsane Thierry Henry, görevinden ayrıldı.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact'te teknik direktör Thierry Henry, görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki Fransız teknik adam ailevi nedenlerden dolayı görevini bıraktı.

Ayrılık kararının kendisini üzdüğünü belirten Henry, "Geçen yıl benim için aşırı zor geçti. Dünya çapındaki salgın nedeniyle çocuklarımı göremedim. Bu ayrılık çocuklarım ve benim için çok zor. Bu nedenle Londra'ya dönme kararı almak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Henry, futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'da altyapı antrenörlüğü, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük yapmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2018 yılında Monaco'da yaşayan Fransız futbol adamı, 2019'da Montreal Impact'in başına geçmişti.

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