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Thor: Love and Thunder yönetmeninden kafaları karıştıran paylaşım

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 02.12.2020 12:49 | Son Güncelleme:
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Thor: Love and Thunder yönetmeninden kafaları karıştıran paylaşım

Thor: Love & Thunder filminin yönetmeni Taika Waititi, paylaştığı bir fotoğrafla Idris Elba’nın canlandırdığı Heimdall karakteriyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Thor: Love and Thunder filmiyle ilgili cevaplanmamış birçok soruya hayranları kendisi yanıt arıyor. Adeta iğne deliğinden ipucu arayan Thor hayranları Heimdall karakteri tartışmalarını yeniden açtı. Buna sebep olan şey; yönetmen Taika Waititi ve ünlü oyuncu Idris Elba’nın birlikte vakit geçirdiğini gösteren görüntüler oldu.

Taika Waititi’nin son yaptığı sosyal medya paylaşımı Elba’nın Marvel Sinematik Evreni’ndeki karakterinin yeni Thor filminde dönebileceğine işaret ediyor.

YENİ THOR FİLMİNDE ROL ALACAK MI?

Kenneth Branagh’ın 2011 yapımı Thor filminde tanıtılan Elba, Heimdall’ı Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nın (Avengers: Infinity War) başlangıcındaki ölümüne kadar rolünü birkaç kez tekrarlamıştı.

Ancak Elba’nın Marvel Sinematik Evreni’ndeki görevi henüz bitmemiş olabilir. Waititi’nin son sosyal medya gönderisi, Heimdall’ın yeni Thor filminde yer alacağının işareti olabilir.

Screen Rant'in haberine göre Waititi’nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ikilinin Yeni Zelanda All Blacks rugby takımını ziyaret ettiği görülüyor.

Waititi ve Elba’nın Marvel dışında da farklı projelerde birlikte çalıştıklarını belirtmekte fayda var. İkili James Gunn’ın The Suicide Squad filminde birlikte rol almıştı. Idris Elba, Bloodsport karakterini canlandırmaya hazırlanırken Waititi’nin rolü gizli tutuluyor.

Yeni Thor filmine dair yayımlanan haberler filmin Avengers benzeri bir karaktere sahip olacağını söylüyor. Bu da Chris Hmesworth, Tessa Thompson ve Natalie Portman gibi doğrulanan oyuncuların yanı sıra başka yıldızların da yer alacağı anlamına geliyor.

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