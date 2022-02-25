SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. THY EuroLeague'den Rus takımları hakkında flaş karar!

THY EuroLeague'den Rus takımları hakkında flaş karar!

25.02.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahada oynanacağını açıkladı.

THY EuroLeague'den Rus takımları hakkında flaş karar!

THY EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahaya alındığı açıklandı.

EuroLeague Yönetimi'nden yapılan açıklamada, organizasyondaki 18 takımın bir araya gelerek aldığı bazı kararlar aldığı belirtildi.

Son Dakika: UEFA'dan flaş karar! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındıSon Dakika: UEFA'dan flaş karar! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

İşte alınan kararlar:

1-Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların, tarafsız sahaya alınması.

2- Rusya dışındaki oynanacak maçların takvimde planlandığı gibi devam etmesi.

3-27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova - Barcelona maçının ertelendiği.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...Rusya'ya ilk darbe UEFA'dan geldi! Herkes bu kararı alkışlıyor...
Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor!Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor!
Galatasaray maçında şike suçlaması!Galatasaray maçında şike suçlaması!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı

Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Ne yaptın Arda! Sosyal medyada gündeme oturdu...

Rusya'daki Şampiyonlar Ligi finali için flaş karar

Rusya'daki Şampiyonlar Ligi finali için flaş karar

Galatasaray eşlemesi sonrası ilginç paylaşım

Galatasaray eşlemesi sonrası ilginç paylaşım

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Faydalarını duyan aktara koştu: Göğüsleri büyütür...

Faydalarını duyan aktara koştu: Göğüsleri büyütür...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Tıp fakültesini bırakıp öyle bir iş yapıyor ki...

Tıp fakültesini bırakıp öyle bir iş yapıyor ki...

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.