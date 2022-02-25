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Son Dakika: UEFA'dan flaş karar! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

25.02.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası St. Petersburg'un elinden alınarak Fransa'ya verildi.

Son Dakika: UEFA'dan flaş karar! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

Son dakika haberine göre Şampiyonlar Ligi final maçı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası St. Petersburg'un elinden alınarak Fransa'ya verildi.

UEFA resmi sitesi ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Erkekler Şampiyonlar Ligi finali, Saint Peterspurg'dan Saint-Denis'teki Stade de France'a taşınacak'' ifadelerine yer verdi.

Şampiyonlar Ligi finali planlandığı gibi 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.


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UEFA Şampiyonlar Ligi Rusya
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