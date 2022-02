Son Dakika: UEFA'dan flaş karar! Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı

Son dakika haberine göre Şampiyonlar Ligi final maçı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası St. Petersburg'un elinden alınarak Fransa'ya verildi.

UEFA resmi sitesi ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Erkekler Şampiyonlar Ligi finali, Saint Peterspurg'dan Saint-Denis'teki Stade de France'a taşınacak'' ifadelerine yer verdi.

Şampiyonlar Ligi finali planlandığı gibi 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.



The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.



Full statement: ⬇️