Mynet Trend

THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın görüntüleri yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 19.06.2019 08:22 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın (THY) 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının kabin içi görüntüleri de yayınlandı. 300 yolcu kapasiteli uçağın özellikle business koltukları dikkat çekti. 25 Haziran salı günü İstanbul'da olacağı öğrenilen uçak Türkiye'de ilk uçuşunu 8 Temmuz pazartesi saat 08:35'de İstanbul'dan Antalya'ya yapacak.

THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın görüntüleri yayınlandı!

ABD'nin Boeing firmasından 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacağını daha önce açıklayan Türk Hava Yolları teslim alacağı ilk B787-9'ın kabin içi görüntüleri de yayınlandı.Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "B787-9 Dreamliner 1-2-1 konfigürasyonda koridor erişimi olan konfor eviniz business koltuklar, uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin, daha geniş, yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler. O uçak geliyor. THY, siz değerli misafirlerini en iyi uçaklar ile buluşturmak için "durmak yok " vizyonu ile kalite ve büyüme yolculuğuna devam ediyor. B787-9 " Dreamliner" uçağı bu ay içinde filomuza katılacaktır. Yepyeni özellikleri ile sizlerin hizmetinde olacak" açıklamasını yaptı.

25 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK

Kompozit malzemeleri gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50’sini oluşturan 'rüya uçak' olarak adlandırılan Boeing 787-9 tipi uçakların ilki 24 Haziran pazartesi günü ABD'den Türkiye'ye yola çıkacak.25 Haziran salı günü İstanbul'a getirilecek olan uçak TC-LLA kuyruk tescili aldı. Dreamlinar'ların 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos aylarında filoya katılacak.

THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın kabin içi görüntüleri yayınlandı, 25 Haziran'da İstanbul'da olacak

YENİ TASARIMI İLE DİKKAT ÇEKECEK

Yolcu konforunun artırılması hedefiyle uçağın business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler var. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise her koltuktan koridora çıkış olması. Ayrıca yeni nesil kabin eğlence sistemleri ile uzun yolculukların daha konforlu geçmesi amaçlanıyor. THY'nin Boing 787-9 tipi uçağının business sınıfı 30, ekonomi sınıfı ise 270 yolcudan oluşuyor.Yeni kabin içi tasarımla ilk defa 1-2-1 konfigürasyonda tüm yolculara koridor erişimi imkanı sunulacak.Yeni tasarımda karartılabilen pencereler, daha geniş uçak penceresi, özel aydınlatma, özel Comfort Zone, basınçlı kabin(pressured cabin) özelliği ve tuvaletlerde yenilikler yapıldı.

YÜZDE 20 DAHA AZ YAKIT TÜKETİYOR

Boeing 787-9 tipi uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre...Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre.Boeing 787'lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor.

THY'nin ilk 'rüya uçağı'nın kabin içi görüntüleri yayınlandı, 25 Haziran'da İstanbul'da olacak

İLK TARİFELİ UÇUŞUN TARİHİ BELLİ OLDU

THY'nin ilk Boeing 787-9 uçakları teslim alındıktan sonra kısa süre iç hatlarda uçacak. Daha sonra ise Bali, Bogota-Panama, Washington ve Atlanta hatlarına da tahsis edilecek. THY'nin ilk Boeing 787-9 tipi uçağı 8 temmuz da saat 08:35'de TK2410 sefer numarası ile İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya uçacak. 1 saat 30 dakika sürecek uçuşun programına Boeing 787-9 tipi uçağın girdiğini öğrenen yolcular ise ilk tarifeli uçuşta yer almak için sefere ilgi gösterdiği öğrenildi.Uçuş programına göre THY'nin Boeing 787-9 tipi uçaklarının ilk dış hat uçuşları 17 Temmuz'da İstanbul'dan Denpasa'ya (Bali), 8 Ağustos'ta İstanbul'dan Washington'a, 10 Eylül'de İstanbul'dan Bogota-Panama City'ye ve 11 Eylül'de de İstanbul'dan Atlanta'ya olacak. (DHA)

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldıAntalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı
Piyasa değeri tam 1 milyar dolar!Piyasa değeri tam 1 milyar dolar!
Babasını vahşice öldürdü! İfadesi kan dondurdu!Babasını vahşice öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
thy uçak

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

Apartman temeli için kazılınca ortaya çıktı

Apartman temeli için kazılınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Limana yanaşan gemide ele geçirildi! Piyasa değeri tam 1 milyar dolar!

Piyasa değeri tam 1 milyar dolar!

Ukraynalı turist babasını başını duvara vurarak öldürdü

Babasını vahşice öldürdü! İfadesi kan dondurdu!

Yozgat'ta göle dönen yol ortasında çorba keyfi

Göle dönen yolun ortasında yaptığı şaşkına çevirdi! O anlar cep telefonuyla görüntülendi

Hatay'da kuzenlerden birinin öldüğü olayda ’mavi balina’ iddiası

13 ve 16 yaşlarındaki iki kuzen yürekleri dağladı! Yine 'Mavi Balina' faciası mı?

Suç makinesi Turgutlu'da yakalandı

8 farklı şehirde... Tam 36 ayrı suçtan aranıyordu! Suç makinesi

Otostop yapan liseli kızları arabasına aldı! Önce müziği açtılar, ardından o korkunç olay yaşandı

Otostop yapan liseli kızları arabasına aldı, sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.