THY pilot olmak isteyen binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı

Türk Hava Yolları, bu yıl 2 bin 78'i uçucu ekip filosuna dahil etti. 173 kişiyi ise pilot yetiştirme programına aldı.Pilot olmak isteyen üniversite mezunlarının beklediği ilanı THY bugün yayınladı. THY ikinci pilot aday adayı yetiştirme ilanına başvurular da ilan ile beraber başladı.Pilotluk için en az önlisans mezunları şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil oluyor. İlana da ilk günden ilginin yoğun olduğu öğrenildi. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor. Uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olması önemseniyor.

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYANLAR İKİNCİ PİLOT OLARAK UÇMAYA BAŞLAYACAK

Aday adayları tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa katılacak.Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda THY çalışanı olacaklar. Diğer çalışanların yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkânına da sahip olacaklar. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, ikinci pilot olarak Türk Hava Yolları'nda uçacaklar.