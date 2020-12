Ticaret İl Müdürlüğünden, kısıtlamayla ilgili bilgilendirme

Zorunlu ihtiyaçların karşılanması için yürüme mesafesindeki, fırın ve unlu mamul satış yerleri de hafta sonu açık olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere 10.00-17.00 arasında gidilebilecek. Sadece engelli vatandaşlar alışveriş için araç kullanabilecek. Kısmi izinden, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler yararlanamıyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Erzincan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, “Bilindiği üzere Dünyayı kasıp kavuran korona virüs ülkemizde de ciddi anlamda etkisini sürdürüyor ve can alıyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği bir takım kısıtlamalar getirildi. Kısıtlamaların geneli basın yayın kuruluşları ile İl Valiliği basın kurumu tarafından tüm vatandaşlara duyurusu yapılmıştır” dedi.

“Market ve fırınlarda ciddi anlamda yoğunluklar gördük”

“Maalesef vatandaşlarımızın büyük kısmı açıklamaları tam olarak anlaşılmasa gerek” diyerek yeni bir açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını belirten İl Müdürü Palabıyık, “Özellikle ilk hafta kısıtlamanın yapılacağı haftanın duyurusunun yapıldığı zaman Market ve fırınlarda ciddi anlamda yoğunluklar gördük” dedi.

10.00 ile 17.00 arası açık bulunuyor

Hafta sonları devam edecek kısıtlamalar öncesinde aynı yoğunluğun yaşan maması adına yeni bir açıklama yapma durumda kaldıklarını belirten İl Ticaret Müdürü Recai Palabıyık, “Gelen kısıtlamalarda hafta sonları bakkallar, marketler, manavlar saat 10.00 ile 17.00 arası açık bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların her hangi bir mağduriyet yaşamaları asla söz konusu değil. İlimizde ki hizmet veren tüm fırınlar ise kesinlikle herhangi bir kısıtlamaya tabi değil, kısaca günün her saatinde ekmek alınması mümkün.

Vatandaşlarımız şunu yanlış yorumluyorlar. Araçlarla bakkal, market ve manavlara gitmek yasak. Sadece evine yakın bulunan market, bakkal ve manavlara yaya olarak gidilmesinde sakınca bulunmuyor rahatlıkla alış verişlerini yapabiliyorlar. Fırınlar çoğunlukla bakkal ve marketlere zaten ekmek bırakıyorlar. Fırın uzak gidip ekmek alamam diye bir düşünceye vatandaşlarımız kapılmasın. İfade ettiğim gibi fırınlar market ve bakkallar ekmek bırakıyorlar.

Vatandaşları özellikle sosyal mesafe ve maske kullanıma itina göstermelerini isteyen Palabıyık, inşallah bu pandemi sürecini en kısa sürede atlatırız. Tüm vatandaşlarıma sağlıklı günler diliyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıyor.