Tıkladıkları iş ilanları o kadınları ölüme götürdü! Bir daha haber alınamadı

Facebook reklamlarını kullanarak tuzağa düşürdüğü kadınları öldürüp parçalamakla suçlanan şüpheli seri katil Yunan Roman, polis tarafından tutuklandı. Roman'ın Meksika'da yedi kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor.

SAHTE İLANLARI KULLANDI

38 yaşındaki adamın, öldüreceği kadınlara kazançlı işler sağlayan Facebook reklamları aracılığıyla ulaşıp izlerini sürdüğü bildirildi. Kadınlar onunla otellerde ya da kafelerde buluşur, ellerinden gelenin en iyisini yapar ve bir iş görüşmesi olduğunu düşündükleri görüşmede onu etkilemeye çalışırlardı.

KALINTILARI BULUNDU

Kurbanlarından birinin kalıntıları, terk edilmiş bir arazide plastik torbalarda bulundu. Ceset o kadar kötü bir şekilde parçalanmıştı ki, kimliğini tespit etmek için adli tıp uzmanlarının desteğine ihtiyaç duyuldu.

Roman, geçen Çarşamba günü orta Meksika'daki San Juan del Rio'da ismi açıklanmayan ortağıyla birlikte tutuklandı. Son kurbanı olduğu iddia edilen 31 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi kadın Viridiana Moreno Vasquez'in davası, polisin Roman'ı takip etmesine yardımcı oldu.

İYİ BİR MAAŞ TEKLİF EDİYORDU

Bir otel resepsiyonisti olarak Facebook'ta iyi ücretli bir iş teklifi gören kadın şüpheliyle bir araya geldi. İlanda, "Cardel bölgesi için resepsiyon görevlisi aranıyor. Sorumluluklar: Aramaları yanıtlamak ve randevuları ayarlamak. Maaş: Haftada 1.800 peso (75 sterlin) + ikramiye." yazılıydı.

BİR DAHA HİÇ GÖRÜLMEDİ

Üniversite eğitimini tamamlayabilmek için ikinci bir iş arayışında olan Vasquez, 18 Mayıs'ta otelde bir iş görüşmesine gitmek için evinden ayrılmasının ardından bir daha hiç görülmedi. Kalıntıları araştırmacılar tarafından beş gün sonra bir arazide plastik torbalarda, kıyafetleri ise Roman'ın bölgede kiraladığı evde bulundu.

TECAVÜZ GEÇMİŞİ VAR

Yunan Roman olarak bilinen şüphelinin Juan Carlos Gasperin, Ricardo Dereck ve Ricardo Crivelli gibi başka isimler de kullandığını söyleyen yetkililer, zanlının Morelos ve Puebla eyaletlerinde en az yedi kadını daha katlettiğine inanılıyor. Zanlının, 2012 yılına kadar uzanan bir tecavüz suçlamaları geçmişi olduğu iddia edildi. Hatta 13 yaşından küçük bir çocuğa tecavüz etmekten hapis yattığı bildirildi.

ÖLÜM ŞEKLİ BENZERDİ

Meksikalı yetkililer, 22 yaşındaki Evelyn Afiune'nin öldürülmesinin ardından Nisan ayından beri Roman'ın peşindeydi. Ölümü, Vasquez'in ölümü ile ürkütücü bir şekilde benzerdi. Cesedi üç gün sonra bulundu ve araştırmacılar cinsel istismara uğradığını, şiddet gördüğünü ve boğularak öldürüldüğünü söyledi.



