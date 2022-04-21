Konuşanlar yorumu! 'Ara verildiği an...'

Konuşanlar programı ile son yılların en çok konuşulan ismi Hasan Can Kaya, Youtube bölümlerinin ardından Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'e geçiş yapmıştı.

Kahkahaların havada uçuştuğu program defalarca RTÜK'ten uyarı alsa da, reytingleri başarısını ortaya koyuyor.

Biletleri yok satan programla ilgili TikTok fenomeni, şaşırtan bir eleştiride bulundu.



Fenomen, Konuşanlar programına aylardır gitmek için bilet kovaladığını ancak büyük hayal kırıklığına uğradığını takipçileriyle paylaştı.



Programın bitmesini bile beklemeden ilk yarıda çıktığını söyleyen genç fenomen, ilk seansın "Sıkıcı" geçtiğini söyleyerek, "Çıktım, çünkü çok sıkıcıydı. Hani izlerken görüyoruz kahkahalar havada uçuşuyor ya, hepsi yalan çıktı" dedi.



