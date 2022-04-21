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Konuşanlar yorumu! 'Ara verildiği an...'

21.04.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programına katılan TikTok fonomeni, program hakkında "O kadar sıkıcıydı ki, ara verildiği an çıktım ve bir daha geri dönmedim" dedi.

Konuşanlar yorumu! 'Ara verildiği an...'

Konuşanlar programı ile son yılların en çok konuşulan ismi Hasan Can Kaya, Youtube bölümlerinin ardından Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'e geçiş yapmıştı.

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Kahkahaların havada uçuştuğu program defalarca RTÜK'ten uyarı alsa da, reytingleri başarısını ortaya koyuyor.

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Biletleri yok satan programla ilgili TikTok fenomeni, şaşırtan bir eleştiride bulundu.

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Fenomen, Konuşanlar programına aylardır gitmek için bilet kovaladığını ancak büyük hayal kırıklığına uğradığını takipçileriyle paylaştı.
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Programın bitmesini bile beklemeden ilk yarıda çıktığını söyleyen genç fenomen, ilk seansın "Sıkıcı" geçtiğini söyleyerek, "Çıktım, çünkü çok sıkıcıydı. Hani izlerken görüyoruz kahkahalar havada uçuşuyor ya, hepsi yalan çıktı" dedi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gülme sesi zaten efekt evet başından beri. yeni mi anladınız? tıpkı radyo programları ve komedi dizileri gibi. sonuçta bi şov programı bunlar çok olası ve normal şeyler. adam 50-60 bölüm yapmış %90 ı gerçekten eğlenceli ve başarılı. Her saniyesi kahkaha içinde geçmeyebilir arada sıkıcı da olabilir doğrudur. ben exxen den izliyorum çok da keyif alıyorum başarılı buluyorum.
bence programa katıldı ve kimse dikkate bile almadı ... çamur at izi kalsın adam 10 numara program yapıyor zaten öyle olmasa acun niye para verip satın alsın ki ?
Bunlar gülmek denildiğinde. Bir başlayıp durmaksızın 2 saat kahkaha atmak mı sanıyor acaba. Bazen konuşan yada konu bayık hal alabilir. Bunları siz orada olduğunuz için birebir yaşamış olabilirsiniz. Genele bakmak lazım. Eğlenceli ve komik mi komik. Kurgusu iyi yapılıyor ve servis ediliyor.

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