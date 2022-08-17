TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'dan süper mini etekli müşterisiyle yeni video!

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin şarkısıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. Daha sonra Bulamam Senden Başka adlı şarkısını çıkardı ve artık bu şarkısıyla da dans ediyor.

Çektiği videolarla TikTok'da izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı genelde kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ediyor.

Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştiri alıyor.

TikTok'ta 18,2 milyon takipçisi bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, videolarını Instagram ve youTube platformlarından da paylaşıyor.



