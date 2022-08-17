MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'dan süper mini etekli müşterisiyle yeni video!

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'dan süper mini etekli müşterisiyle yeni video!

17.08.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı olarak tanınan Mehmet Dinç kadın müşteriyleriyle dans videolarını paylaşmaya devam ediyor. Dinç, sosyal medya hesabında son olarak süper mini etekli müşterisiyle videosunu takipçileriyle paylaştı.

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin şarkısıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. Daha sonra Bulamam Senden Başka adlı şarkısını çıkardı ve artık bu şarkısıyla da dans ediyor.

297570632_774004610683115_6498213322946875471_n

Çektiği videolarla TikTok'da izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı genelde kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ediyor.

297723970_1054114771976477_2832459274088515310_n

Çılgın Dondurmacı'nın paylaşımları kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştiri alıyor.

donurma

TikTok'ta 18,2 milyon takipçisi bulunan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, videolarını Instagram ve youTube platformlarından da paylaşıyor.

donurma2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç bikinili pozuyla olay oldu! Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç bikinili pozuyla olay oldu!
ABD'ye yerleşti, satın aldığı lüks cipi tanıttıABD'ye yerleşti, satın aldığı lüks cipi tanıttı
Son halini paylaştı! Bakın artık ne yapıyorSon halini paylaştı! Bakın artık ne yapıyor
Anahtar Kelimeler:
tiktok Mehmet Dinç çılgın dondurma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

14 yaşındaki cinayet zanlısı S.A. her yerde aranıyor…

14 yaşındaki cinayet zanlısı S.A. her yerde aranıyor…

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Nwakaeme, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Ne yaptın Nwakaeme...

Nwakaeme, Galatasaray'dan dünyaları istedi! Ne yaptın Nwakaeme...

İlginizi Çekebilir

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.