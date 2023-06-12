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Tiktok fenomeni Yaren Alaca göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Bakan bir daha baktı

12.06.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok'ta çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran ve fenomenleşen Yaren Alaca sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü fenomen bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti. İddialı tarzıyla beğeni toplayan ünlü fenomenin son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Tiktok fenomeni Yaren Alaca göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Bakan bir daha baktı

TikTok, Instagram, YouTube gibi uygulamalarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve videoları ile fenomen haline gelen Yaren Alaca iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor.

Intagram'da 1,3 milyon takipçisi olan ünlü fenomen bu defa göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Alaca'nın peş peşe paylaştığı fotoğraflarına 'Prensesler gibisin', 'Çok güzelsin', 'Güzelliğin beni benden alıyor', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomenin TikTok'ta 5,6 milyon takipçisi var.

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Bursa doğumlu Alaca bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı. Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.

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![Yaren Alaca 6](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/17194245/640xauto.jpg

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