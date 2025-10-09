TikTok fenomeninin acı sonu! Canlı yayın açtıktan sonra dağda ölü bulundu

Güney Kore'de daki sosyal medya fenomeni Yoon Ji-ah, canlı yayınını bitirdikten sonra ölü bulundu. Yaklaşık 300 bin TikTok takipçisi bulunan Yoon, 11 Eylül’de Incheon’daki Yeongjong Adası’nda yaptığı canlı yayının ardından kayboldu.

Kaybolduktan üç gün sonra Yoon’un cansız bedeni Kuzey Jeolla Eyaleti’ndeki Muju Dağı eteklerinde bulundu. Katilin 50’li yaşlarında Choi soyadlı bir erkek olduğunu düşünülüyor.

SANAL HEDİYELER GÖNDERMİŞ

Choi’nin kendisini “bir bilişim şirketinin CEO’su” olarak tanıtarak Yoon’a iş ve kariyer fırsatları vaat ettiği ortaya çıktı. Yoon’un güvenini kazanmak için canlı yayınlarda ona 100 milyon wonu (yaklaşık 550 bin Hong Kong doları) aşan sanal hediyeler gönderdiği belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Choi’nin Yoon’un önünde diz çökerek “aralarındaki durumu bitirmemesi için yalvardığı” görüldü. Reddedildikten sonra cinayeti işlediği ihtimalinin üzerinde duruluyor.