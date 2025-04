TikTok fenomeninin yatak odasında kadın polisle yayınladığı video ortalığı karıştırdı! İğrenç yorumlar yağdı...

TikTok'ta yaklaşık 90 bin takipçisi bulunan Fred Khoury, bir kadın memurun yatak odasının kapısında durduğu videosu yükleyince ortalığı karıştırdı. Seven James'in 'If Her Eyes Could Speak' adlı şarkısı eşliğinde yüklenen videoya eleştiri yağdı.

İĞRENÇ YORUMLAR YAĞDI

'Polislerin aklından neler geçiyor? Ama o üniformalı,' notuyla paylaştığı videoya yorum yağdı. Videonun internette kısa sürede çok sayıda yorum alması üzerine, bazıları görev başındaki polis memuruna cinsel içerikli iğrenç yorumlar yaptı. "Ona kelepçe takmasını söyleyin" , "Aslında kötü çocukları seviyorlar" , "Sana sanki bir şey elde etmeye çalışıyormuş gibi bakıyor." , "Seni istiyor" , yorumları yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise Khoury'yi ve kadın memurla dalga geçenleri eleştirdi. Kadın polisin ise eve neden geldiği bilinmiyor.