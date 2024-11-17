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TikTok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım kavga etti! Sokak ortasında silahı çekip vurdu

16.11.2024 23:08
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Ankara’nın Sincan ilçesinde sosyal medya fenomenleri kavgaya tutuştu. Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasında kavganın dozu arttı. Fenomenlerden Cansum, sokak ortasında Çağlayan'ı silahla vurdu. kavgada silahla yaralanan Çağlayan Yıldırım'ın olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

TikTok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım kavga etti! Sokak ortasında silahı çekip vurdu

Ankara’nın Sincan ilçesinde kavga kanlı bitti. TikTok’ta ‘fenomen’ olarak bilinen iki isim olan Çağlayan ve Cansum arasında kavga çıktı. Açtığı canlı yayında Çağlayan’a çok ağır küfürler eden Cansum, Çağlayan'ı sokağa davet etti.

YARALAYIP KAÇTI!

Tartışma sırasında yüz yüze görüşmek isteyen iki kadın fenomen, paylaştıkları konumda buluştu. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Yıldırım acı içerisinde bağırırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cansum Şener ise beraberinde gelen erkek arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

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Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Çağlayan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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KAVGA ANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu arada kavgada silahla yaralanan Çağlayan Yıldırım'ın olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Ayrıca ikilinin bir uygulama üzerinden konuşmalarını da gün içerisinde sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüldü.

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ŞENER VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden otomobille kaçan Cansum Şener ve erkek arkadaşı, polis ekiplerinin çalışması ile kısa sürede Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Şener'in 80 suç kaydı olduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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