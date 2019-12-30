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  4. TikTok satışa mı çıktı?

TikTok satışa mı çıktı?

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

ABD devleti, Çinli TikTok uygulamasının Çin adına casusluk yapmak amacıyla kullanılabileceği endişesini taşıyor. Bu nedenle kamu görevlilerinin ve askerlerin telefona TikTok kurmasına sıcak bakmıyor.

TikTok satışa mı çıktı?

TikTok’un geliştiricisi ByteDance şirketinin yöneticileri ise bu suçlamaların başlarına ağır dert açacağını fark etmiş görünüyorlar. Huawei yöneticilerinin ABD ziyaretlerinde tutuklanması gibi olayların yaşanmasına fırsat vermeden şimdi uygulamayı ellerinden çıkarmaya çalışıyorlar.

ByteDance’ın planı şirketin büyük hissesini ABD’nin güvendiği finansal kurumlara satmak. Böylece TikTok yaşamaya devam ederken, güvenlik endişeleri de ortadan kalkacak. ByteDance da hızla büyüyen uygulamadan hala kazanç sağlamaya devam edebilecek.

Ancak TikTok satılıyor olsa bile sorun çözülmeyebilir. ABD’nin aynı zamanda Çinli şirketlerin büyümesini ve kazanç sağlamasını istemediği de biliniyor. Bu nedenle, ABD güdümündeki finansal kurumların, ByteDance’ın telifine yanaşmaması da mümkün. Yani, ya uygulamanın batmasını seyretmek isteyebilirler ya da tüm hisselerini satın alarak ByteDance’ı devreden çıkarmak isteyebilirler.

Ergenlerin dans tutkusu için hazırlanan bir uygulamanın uluslararası siyasi ve askeri bir güvenlik çatışmasına konu olması ise dijital teknolojinin önemini ortaya koyan bir örnek olarak ders konusu olabilir.

ByteDance’ın bir diğer opsiyonu ise agresif bir yasal savaş başlatmak. Bunun için de şirketin ABD veya uluslararası
mahkemelerde çok pahalı bir yasal savaş açması gerekiyor.

Fakat bu savaş devam ederken, ABD güvenlik bürokrasisi ByteDnce yöneticilerine karşı tutuklama kararı bile çıkarabilirler. Bu da şirket yöneticilerinin Çin içine hapsolması anlamına geliyor.

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