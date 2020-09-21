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TikTok’ta 20 milyon takipçiye ulaşan BTS grubu rekor kırdı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran K-Pop akımının önde gelen temsilcilerinden olan BTS, TikTok’ta 20 milyon takipçiye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

TikTok’ta 20 milyon takipçiye ulaşan BTS grubu rekor kırdı

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, TikTok’ta 20 milyon takipçiyle bir diğer K-Pop grubu BLACKPINK’i geride bırakarak rekor kırdı. Jimin, Jungkook, V, Suga, RM, Jin ve J-Hope’tan oluşan BTS, geçen yıl eylül ayında girdikleri TikTok’ta 17,7 milyon takipçili Blackpink’i geçti.

REKORLARIN GRUBU BTS

Güney Koreli grup, kısa süre önce yayımladığı Dynamite adlı single ile müzik listelerini altüst etmekle kalmadı, şarkının videosunda kullandıkları dans teknikleriyle pek çok hayranını etkiledi. Grubun sevilen yıldızı Jungkook platformda en çok görüntülenen ‘hashtag’ rekorunu kırdı. Jungkook kendi hesabına sahip olmasa da ismiyle açılan hashtag 18 milyar kez görüntülendi.

BTS’NİN DYNAMITE KLİBİ DE REKOR KIRDI

BTS’in Dynamite şarkısının paylaşılmasının ardından hayranların dinlemek için akın ettiği video, YouTube tarihinin paylaşılır paylaşılmaz en çok izlenen videosu olmuş ve rakiplerini ezici bir üstünlükle geride bırakmıştı. Video paylaşıldıktan sadece yarım saat sonra 12 milyon izleyiciyle buluşmuştu.

Klip, açılış rekorunun ardından ilk 24 saatte 101,1 milyon kez görüntülenmesiyle de yeni bir tarihi rekora imza atmıştı.

BTS KAÇ KİŞİ? BTS GRUBUNUN ÜYELERİ KİMLER?

Dünya çapında rekorlar kıran BTS grubunun üyeleri de yakından takip ediliyor. BTS, RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden oluşuyor.

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