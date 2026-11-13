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TikTok’ta bu da oldu! Doğum anını canlı yayınladırlar: Babanın sözleri dikkat çekti

Tiktok'ta bu da oldu! Sosyal medya içerik üreticileri Cansu Kaya ve Sinan Kaya, kızları Ela'nın dünyaya geldiği anları TikTok üzerinden canlı yayınladı. Yaklaşık 100 bin kişinin takip ettiği yayında çiftin yaşadığı anlar ve izleyicilerin gönderdiği sanal hediyeler dikkat çekti.

TikTok’ta bu da oldu! Doğum anını canlı yayınladırlar: Babanın sözleri dikkat çekti
Gökçen Kökden

Tiktoker Cansu Kaya ve Sinan Kaya çifti, bu kez kızlarının doğumunu canlı yayına taşıdı. Bebeklerinin dünyaya gelişini TikTok üzerinden paylaşan çiftin yayını, yaklaşık 100 bin kişi tarafından izlendi. Doğum sırasında yaşananlar kameraya yansıdı, takipçiler de bu özel ana canlı olarak tanıklık etti.

DOĞUM SIRASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

TikTok’ta bu da oldu! Doğum anını canlı yayınladırlar: Babanın sözleri dikkat çekti 1

Canlı yayına yansıyan görüntülerde Cansu Kaya'nın doğum sırasında ağladığı görüldü. Gözyaşlarına hakim olamayan Kaya, kendisine söylenen "Bebiş geliyor" sözlerine "Anne" diyerek karşılık verdi. Tüm bu doğum anları ise yayını takip eden binlerce kişiyle paylaşıldı.

BABANIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

TikTok’ta bu da oldu! Doğum anını canlı yayınladırlar: Babanın sözleri dikkat çekti 2

Yayında yalnızca doğum anı değil, bebeğin dünyaya gelmesinin ardından yaşananlar da yer aldı. Bebeğin ağlama sesinin duyulması üzerine baba Sinan Kaya, "Ağlıyor, mama istiyor" ifadelerini kullandı.
Bir süre sonra kamerayı kendisine çeviren Kaya'nın, "Ben kucağıma alamaz mıyım?" diye sorması da yayına yansıyan anlardan biri oldu.

100 BİN KİŞİ İZLEDİ, SANAL HEDİYELER GÖNDERİLDİ

Yayın boyunca izleyicilerin çifte çok sayıda sanal hediye gönderdiği görüldü. TikTok'ta canlı yayınlar sırasında gönderilen sanal hediyeler, platformun belirlediği koşullar çerçevesinde içerik üreticilerine gelir sağlayabiliyor. Ancak Cansu Kaya ve Sinan Kaya çiftinin doğum yayını sırasında gönderilen hediyelerden ne kadar kazanç elde ettiği konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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