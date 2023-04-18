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TikTok’ta büyük tehlike! 6 gün boyunca yaşam savaşı verip öldü…

18.04.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın yol açtığı facia haberi bu kez ABD’den geldi. 13 yaşındaki bir çocuk TikTok’taki meydan okuma nedeniyle aşırı dozda ilaç alarak 6 gün boyunca hastanede yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybetti. Çocuğun ebeveynleri anne-babaları sosyal medyadaki bu akımın tehlikesine karşı uyardı. İşte Tiktok’taki ‘meydan okuma’ tehlikesine ilişkin haberin detayları…

TikTok’ta büyük tehlike! 6 gün boyunca yaşam savaşı verip öldü…

TikTok’taki medyan okuma akımı küçük çocuğun sonu oldu. ABD’nin Ohio eyaletinde 13 yaşındaki Jacob Stevens, TikTok’ta “Benadryl Challenge” adı verilen meydan okumayı gerçekleştirmek için aşırı dozda ilaç alarak hayatını kaybetti.

NDTV’nin haberine göre, Stevens, olayın ardından hemen hastaneye kaldırılarak solunum cihazına bağlandı ancak tüm müdahalelere rağmen 6 günün ardınan yaşam savaşını kaybetti.

Stevens, TikTok’ta "Benadryl Challenge” olarak adlandırılan, antihistaminik içeren alerji karşıtı ilaçlardan aşırı dozda alarak halüsinasyona girmeyi amaçlayan akım nedeniyle öldü.

Hayatını kaybeden gencin babası Justin Stevens, oğlunun meydan okumayı gerçekleştirdiği gün evde arkadaşlarıyla birlikte olduğunu söyleyerek, “O dozda (12-14 adet ) ilaç onun vücudu için çok fazlaydı.” ifadesini kullandı.

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Stevens’ın babaannesi ise “Bundan sonra bir başka çocuğun aynı şeyi yaşamaması için elimden gelen her şeyi yapacağım.” dedi.

Gencin ailesi kongreye Benadryl gibi ilaçların satın alımına yaş sınırlaması getirilmesi için baskı yapmaya çalışıyor.

Stevens’ın arkadaşı tarafından paylaşılan videoda, 13 yaşındaki gencin sosyal medyadaki meydan okumayı gerçekleştirdikten sonra nöbet geçirmeye başladığı görülüyor.

AA

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