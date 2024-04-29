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TikTok'ta 'Karagül' adıyla açtığı canlı yayınlar tepki çekmişti! Çocukları hakkında yeni karar

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.04.2024 13:02
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Bursa'da Karagül adıyla TikTok'ta canlı yayın yapan ve 177 bin takipçisi bulunan Merve C. açtığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Açtığı yayınlar tepki çekince gözaltına alınan Merve C.'nin çocukları için harekete geçildi. Üç çocuk devlet korumasına alındı.

TikTok'ta 'Karagül' adıyla açtığı canlı yayınlar tepki çekmişti! Çocukları hakkında yeni karar

Bursa'da yaşayan ve "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edildi.

Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden Merve C., kendisini eleştirenlere de yayın sırasında hakaretler etmişti.

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Yaptığı yayınlardaki şiddet görüntüleri büyük tepki topladı. Takipçileri Merve C. adındaki kadından şikayetçi oldu.

ÇOCUKLARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Merve C.'nin çocukları için de harekete geçildi.

A Haber'in haberine göre, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Merve C.'nin 3 çocuğunu devlet korumasına aldı.

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